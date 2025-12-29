Sarp Akkaya'nın Galatasaray paylaşımı ortalığı karıştırdı

Türk futbolunda son dönemde yaşanan bahis ve şike operasyonları kapsamında birçok ünlü isim ifade verip gözaltına alınırken, yaşanan gelişmelerin ardından sanat camiasından oyuncu Sarp Akkaya'dan çarpıcı bir tepki geldi. Akkaya'nın ''Yargılanacaksınız!'' sözleriyle Galatasaray'ı etiketlemesi ise sosyal medyada güne damga vurdu.

SARP AKKAYA'NIN PAYLAŞIMI TEPKİLERE NEDEN OLDU

Oyuncu Sarp Akkaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Galatasaray'ı etiketleyerek "Yargılanacaksınız" yazdı. Oyuncunun bu paylaşımı Galatasaray taraftarlarını kızdırdı.

OPERASYONLAR HIZLANDI

Operasyonlar kapsamında ifadesi alınan eski Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'un yanı sıra "Futbolda şike kumpası" soruşturmasında ifade veren daha önce hem TFF'de hem de Galatasaray'da görev almış Lütfi Arıboğan ve eski Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Köksal'ında listede olması kamuoyunda uzun süre konuşuldu.

Daha önce uyuşturucu operasyonu kapsamında ifade veren ve hakim karşısına çıkan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Hem Galatasaraylı hem de Fenerbahçeli isimlerin soruşturma kapsamında gözaltına alınmalarının ardından her iki kulübün taraftarları sosyal medyada birbirine girdi.