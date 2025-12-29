Danla Biliç bu sefer de enfekte oldu

Kategoriler
Sosyal medya fenomeni Danla Biliç, geçen yıl kalça dolgusu yaptırmış ve enjekte edilen dolgunun vüduna yayılmasıyla zor günler geçirmişti. Geçtiğimiz ay 5. kez ameliyat olan Danla Biliç bu sefer ise enfekte olduğunu duyurdu.
Üç yıl önce kalça dolgusu estetiği yaptıran Bilic, bu işlemin ardından dolgunun tüm vücuduna yayıldığını belirterek, adeta "ölümden döndüğünü" açıklamıştı. Dün tekrar ameliyat olan Danla Biliç sosyal medya hesabından belirtmişti. "Kalça dolgusu asla yaptırmayın" diyerek herkesi uyarmıştı.
Hasta yatağından paylaşım yapan “Biliniz kim ameliyat sonrası enfekte oldu neyse ki eczacı bir mucize doktorumun söylediği ilacı verdi” notunu düştü.