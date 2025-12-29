Menü Kapat
Editor
Editor
 Dilek Ulusan

Danla Biliç bu sefer de enfekte oldu

Yaptırdığı dolgular vücuduna yayılan Danla Biliç, geçtiğimiz ay 5. kez ameliyat masasına yattı. Danla Biliç operasyon sonrası bu sefer de enfekte olduğunu duyurdu.

Sosyal medya fenomeni Danla Biliç, geçen yıl kalça dolgusu yaptırmış ve enjekte edilen dolgunun vüduna yayılmasıyla zor günler geçirmişti. Geçtiğimiz ay 5. kez ameliyat olan Danla Biliç bu sefer ise enfekte olduğunu duyurdu.

DANLA BİLİÇ 5. KEZ AMELİYAT OLDU

Üç yıl önce kalça dolgusu estetiği yaptıran Bilic, bu işlemin ardından dolgunun tüm vücuduna yayıldığını belirterek, adeta "ölümden döndüğünü" açıklamıştı. Dün tekrar ameliyat olan Danla Biliç sosyal medya hesabından belirtmişti. "Kalça dolgusu asla yaptırmayın" diyerek herkesi uyarmıştı.

Danla Biliç bu sefer de enfekte oldu

DANLA BİLİÇ BU SEFER ENFEKTE OLDU

Hasta yatağından paylaşım yapan “Biliniz kim ameliyat sonrası enfekte oldu neyse ki eczacı bir mucize doktorumun söylediği ilacı verdi” notunu düştü.

Danla Biliç bu sefer de enfekte oldu
