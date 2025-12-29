Pelin Akil "Resmi olarak boşanmadılar" sorusuna sert çıktı! Tavırları sosyal medyayı salladı

Arka Sıradakiler dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Pelin Akil ve Anıl Altan çifti, 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Çift 2019 yılında ikiz kızlarına kucaklarına aldı. Geçtiğimiz aylarda boşanacaklarını doğrulayan Pelin Akil ile Anıl Altan çifti hakkında "Resmi olarak boşanmadılar" iddiası ortaya atıldı. Pelin Akil soru karşısında ise bir hayli gerildi.

PELİN AKİL İLE ANIL ALTAN ÇİFTİNİN RESMİ OLARAK BOŞANMADIĞI İDDİA EDİLDİ

Gel Konuşalım programında gündeme gelen konuda Mehmet Üstündağ, "Ailecek golden vize başvuruları vardı ailecek. Lizbon'dan ev aldılar 200 bin euroya. Oturum izni için. Zaten başvuruları vardı. Resmi boşanma da yok aralarında zaten o iş sonuçlanana kadar da olmayacak. Şuan birlikteler. Oturum izni süreci belli olana kadar resmi başvuru yapmayacaklar." dedi.

Uzun süredir gerçekten ayrılıp ayrılmadıkları merak edilen çiftten Pelin Akil, konuya dair konuştu. Gazete Magazin kameralarına konuşan Akil, 'resmi olarak boşanma gerçekleşti mi?' sorusuna, 'Gerçekten artık konuşmuyoruz bu konuyu' yanıtını verdi. Ünlü oyuncunun gergin halleri ise sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

