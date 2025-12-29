Menü Kapat
 Dilek Ulusan

Bahar Candan'ın Nihal Candan paylaşımı tepki topladı: Bu kadar da olmaz

Katıldığı İşte Benim Stilim yarışmasıyla popüler olan Nihal Candan, 20 Haziran tarihinde hayatını kaybetti. Nihal Candan'ın vefatının ardından kardeşi Bahar Candan ise paylaşımı ise tepki topladı. Bahar Candan son olarak "Ben bir tatile gideceğim sen evdesin abla" dedi.

29.12.2025
29.12.2025
İşte Benim Stilim yarışmasıyla popüler olan Nihal Candan, dolandırıcılık çetesine üye olma suçlamasıyla 16 Kasım 2023 yılında tutuklanmıştı. Nihal Candan, cezaevinden çıkarıldığında 37 kiloya düşmüş, anoreksiya teşhisi koyulmuştu. Nihal Candan, 21 Haziran 2025 tarihinde hayatını kaybetti. Bahar Candan son olarak Nihal Candan paylaşımıyla çok konuşuldu.

NİHAL CANDAN'IN KARDEŞİ BAHAR CANDAN'IN PAYLAŞIMINA TEPKİ YAĞDI

Nihal Candan'ın 37 kiloya düşerek hayatını kaybetmesinin ardından ailesinin cenazedeki görüntüleri ve paylaşımları da çok konuşuldu. Özellikle Bahar Candan'ın kız kardeşlerinin mezar başına giderek çektikleri kareler sosyal medyada gündem olmuştu.

Bahar Candan'ın Nihal Candan paylaşımı tepki topladı: Bu kadar da olmaz

Son olarak Nihal Candan'ın kardeşi Bahar Candan son paylaşımında, tatile çıkmaya hazırlandığını belirterek eline kahvesi aldı ve ablası Nihal Candan'ın siyah beyaz fotoğrafının önüne geçip, 'Ben bir tatile gideceğim sen evdesin abla' yazdı. Bahar Candan'ın paylaşımına kısa sürede tepki yağdı.

Bahar Candan'ın Nihal Candan paylaşımı tepki topladı: Bu kadar da olmaz
#Magazin
#Magazin
