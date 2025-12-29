Aslı Bekiroğlu sahnede korkuttu! Bu hafta ameliyata alınacak

Yol Arkadaşım, Jet Sosyete, Beni Böyle Sev ve Adı Mutluluk gibi dizilerde rol alan oyuncu Aslı Bekiroğlu, başrolünde yer aldığı 'Sil Baştan' adlı tiyatro oyunu sırasında talihsiz bir kaza yaşadı. Oyun esnasında dekor kapısının kafasına düşmesiyle büyük bir şok yaşayan ve acı içinde kalan Bekiroğlu, yaşananların ardından hem oyuncu arkadaşlarını hem de seyircileri endişelendirdi.

ASLI BEKİROĞLU SAHNEDE TALİHSİZ KAZA GEÇİRDİ

Yaşadığı talihsiz kaza sonrası konuşan Aslı Bekiroğlu, kendisini merak eden sevenlerine "İyiyim, iyi olacağım" diyerek bilgi verdi. Bu hafta ameliyat olacak Aslı Bekiroğlu, "Ameliyata böyle bir hasarla girecek olmak benim için de şok oldu!" dedi.

Oyun sonrası kuliste merak eden izleyicilere bilgi veren ünlü oyuncu, kazanın gerçekleştiği anı arkadaşlarına göstererek moralinin yerinde olduğunu da gözler önüne serdi. Kaza sonrası buz tedavisi uygulayan oyuncu, ardından MR çekilmesi için hastaneye gitti.