Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Aslı Bekiroğlu sahnede korkuttu! Bu hafta ameliyata alınacak

Oyuncu Aslı Bekiroğlu, başrolünde yer aldığı tiyatro oyunu sırasında talihsiz bir kaza yaşadı. Oyun esnasında dekor kapısının kafasına düşmesiyle büyük bir şok yaşayan ünlü oyuncu, kazanın ardından seyircileri endişelendirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Aslı Bekiroğlu sahnede korkuttu! Bu hafta ameliyata alınacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.12.2025
saat ikonu 09:40
|
GÜNCELLEME:
29.12.2025
saat ikonu 09:40

Yol Arkadaşım, Jet Sosyete, Beni Böyle Sev ve Adı Mutluluk gibi dizilerde rol alan oyuncu Aslı Bekiroğlu, başrolünde yer aldığı 'Sil Baştan' adlı tiyatro oyunu sırasında talihsiz bir kaza yaşadı. Oyun esnasında dekor kapısının kafasına düşmesiyle büyük bir şok yaşayan ve acı içinde kalan Bekiroğlu, yaşananların ardından hem oyuncu arkadaşlarını hem de seyircileri endişelendirdi.

ASLI BEKİROĞLU SAHNEDE TALİHSİZ KAZA GEÇİRDİ

Yaşadığı talihsiz kaza sonrası konuşan Aslı Bekiroğlu, kendisini merak eden sevenlerine "İyiyim, iyi olacağım" diyerek bilgi verdi. Bu hafta ameliyat olacak Aslı Bekiroğlu, "Ameliyata böyle bir hasarla girecek olmak benim için de şok oldu!" dedi.

Aslı Bekiroğlu sahnede korkuttu! Bu hafta ameliyata alınacak

Oyun sonrası kuliste merak eden izleyicilere bilgi veren ünlü oyuncu, kazanın gerçekleştiği anı arkadaşlarına göstererek moralinin yerinde olduğunu da gözler önüne serdi. Kaza sonrası buz tedavisi uygulayan oyuncu, ardından MR çekilmesi için hastaneye gitti.

Aslı Bekiroğlu sahnede korkuttu! Bu hafta ameliyata alınacak
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız'dan ablasıyla ilgili çarpıcı sözler! Kimin için yapabileceğine dikkat çekti
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Brigitte Bardot hayatını kaybetti
ETİKETLER
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.