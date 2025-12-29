Kainat Güzeli Ieda Maria Vargas, hayatını kaybetti

Kategoriler
1963'te Miami'de düzenlenen yarışmada Kainat Güzeli seçilen Ieda Maria Vargas, 80 yaşında hayatını kaybetti. Oyunculuk da yapan leda Maria Vargas'ın ölümü sevenlerini büyük üzüntüye soktu.
Ieda Maria Vargas, yaşamını yitirmeseydi 31 Aralık'ta 81'inci yaşına girecekti. Ailesinin yaptığı açıklamada; Ieda Maria Vargas'ın, 22 Aralık pazartesi günü vefat ettiği belirtildi.
Brezilyalı ilk Kainatı Güzeli olan Vargas, ülkesinde son yolculuğuna uğurlandı. Vargas, modelliğin yanı sıra oyunculuk da yapmıştı.