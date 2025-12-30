Bakımevinde kalan Tuluğ Çizgen tekrar gündemde! Ruhsar'ın Gözüm Abla'sının son hali sevenlerini üzdü

Bir dönemin unutulmaz isimlerinden Tuluğ Çizgen son haliyle gündeme geldi. Ruhsar dizisindeki Gözüm Abla rolüyle beğeni toplayan 77 yaşındaki Tuluğ Çizgen, tekrar sosyal medyada gündem oldu.

TULUĞ ÇİZGEN'İN HAYRANLARI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Bir süredir bakımevinde kalan 77 yaşındaki Tuluğ Çizgen'in son hali sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Kartal’daki bakımevinde kalan sanatçı bir süredir ise unutkanlıkla mücadele ediyor.

Son olarak 2013 yılında Cesur Hemşire dizisinde yer alan Tuluğ Çizgen, Bodrum Yalıkavak'a yerleşmiş gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başlamıştı. Daha sonra oyunculuğa ara veren Çizgen sağlık sorunları yaşayınca ‘Sanatçı Yaşam Evi’ne yerleşti.

Oyuncunun hayranları bakımevinde kalan oyuncu için sosyal medyada binlerce yorum yaptı. Tuluğ Çizgen'in hayranları usta oyuncuya ziyaretlerin sık sık yapılması ve unutulmaması için binlerce mesaj paylaştı.