Merve Boluğur'dan kafa karıştıran paylaşım: Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum

Son olarak 2017 yılında İçimdeki Fırtına dizisinde rol alan Merve Boluğur, ekranlardan uzak duruyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanan oyuncu yine son paylaşımıyla konuşulmayı başardı. İki evlilik yapan ve "doğru erkeği bulamadım" diyen Merve Boluğur bu sefer ise "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum" paylaşımıyla yine takipçilerini güldürdü.

MERVE BOLUĞUR'DAN KAFA KARIŞTIRAN PAYLAŞIM

Motosiklet kullanan bir erkeğin arkasına oturan Merve Boluğur, o anları kayda aldı. Motosiklet yolculuğunu sosyal medya hesabından yayımlayan Boluğur; "O zaman ben yılın son hatasını yapmaya gidiyorum" ifadelerini kullandı.

Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Merve Boluğur katıldığı bir programda doğru erkeği bir türlü bulamadığını belirterek, "Ben mutlu bir yuvam olsun istedim... Çok acıklı konuştum ama! Hep bir erkek çocuğum olsun istedim" açıklamalarında bulunmuştu.