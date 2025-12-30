Ünlü oyuncu Claire Brosseau ötenazi istedi, devlete dava açtı

Ünlü oyuncu Claire Brosseau, yaptığı açıklamalarda ruhsal sorunlarının anaokulu yıllarına kadar dayandığını ve hayatı boyunca defalarca intihar girişiminde bulunduğunu dile getirerek ötenazi istediğini belirtti.

CLAIRE BROSSEAU ÖTENAZİ İSTEDİ

Kanada’da yürürlükte olan yasalar, tıbbi yardımlı ölümü sadece fiziksel ve iyileşmesi mümkün olmayan hastalıkları bulunan kişiler için yasal kılıyor. Ruhsal hastalıkları kapsayan genişleme ise hükümet tarafından 2027 yılına kadar ertelenmiş durumda.

Brosseau, "Dying with Dignity Canada" (Onurla Ölmek Kanada) adlı kuruluşla birlikte Ontario Yüksek Mahkemesi'ne başvurarak, bu kısıtlamanın anayasaya aykırı olduğunu savundu.

Ünlü oyuncu, ruhsal hastalıkları olan kişilerin bu haktan mahrum bırakılmasının ayrımcılık olduğunu iddia ediyor.