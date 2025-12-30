PlayStation 6 ve yeni Xbox bekleyenlere kötü haber: Tarih değişiyor

Yapay zeka teknolojilerindeki hızlı yükseliş donanım maliyetlerini artırırken, sektörün önde gelenleri artan RAM fiyatları nedeniyle yeni nesil konsolların çıkış tarihini ertelemeyi tartışıyor.

Oyun dünyasının güvenilir kaynaklarından Insider Gaming, yapay zeka teknolojilerine olan ilginin artmasıyla yükselişe geçen RAM fiyatlarının, konsol piyasasını derinden etkileyeceğini ortaya çıkardı.

Edinilen bilgilere göre, maliyet artışları yeni nesil oyun konsollarının piyasaya sürülmesini geciktirebilir. Sektör temsilcileri, RAM stoklarında yaşanan darboğazın ve fahiş fiyatların, konsolların rekabetçi bir fiyat etiketiyle seri üretime geçmesini engelleyeceğinden endişe ediyor.

MEVCUT KONSOLLAR ZAMLANABİLİR

Yaşanan tedarik sıkıntısı yalnızca gelecek nesli değil, halihazırda piyasada bulunan cihazları da tehdit ediyor. Raporlara göre, 2026 yılı içerisinde mevcut nesil konsol fiyatlarında yeni artışlarla karşılaşılması kuvvetle muhtemel görünüyor.

Üreticiler, maliyetleri düşürmek ve rekabetçi kalabilmek adına zorlu bir süreçten geçiyor.

2027-2028 TAKVİMİ TEHLİKEDE

Konsol üreticilerinin, normal şartlarda 2027-2028 yılları arasında planlanan yeni nesil lansmanlarını ertelemeyi masaya yatırdığı konuşuluyor. Şirketlerin umudu ise RAM üreticilerinin altyapılarını genişleterek arzı artırması ve böylelikle fiyatların düşmesi yönünde.

Geçmişte konsol maliyetlerinin bir kısmı şirketler tarafından sübvanse edilse de, gelinen noktada RAM kıtlığı ve artan giderler, yeni cihazların "fahiş" fiyatlarla raflardaki yerini almasına neden olabilir.