Vicdanları sızlatan olay kamerada! Kediye tekme atıp denize fırlattı

Pendik'te balık tutan bir vatandaş oltadan çektiği balığa yaklaşan kediyi tekme atarak denize fırlattı. O anlar güvenlik kameralarına yansırken, çevredeki esnaf ve vatandaşlar yaşanan olaya büyük tepki gösterdi. Yaşananlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Denize atılan kedi, can havliyle sudan çıkmayı başararak sıcak bir yer aradı. Rüzgarın etkili olduğu iskele altında tutunamayan hayvanın, sırılsıklam halde balıkçıların bulunduğu bölgeye geldiği öğrenildi.