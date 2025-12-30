İlçe merkezine inen domuz sürüsü vatandaşı tedirgin etti! O anlar kamerada

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde merkeze inen domuz sürüsü bir vatandaşın kamerasına yansıdı. 13 domuzun bulunduğu sürüyü evlerinin yakınında gören vatandaş tedirgin oldu. İlçe merkezine zaman zaman inen domuz sürüsünün kendilerini tedirgin ettiğini dile getiren Mustafa Kayhan, "İlçemizin dağlık kesimlerinde domuzların varlığı belliydi, biliyorduk. Bu akşam çocuklarla pencereden bakarken, dışardan bir hayvanın geçtiğini gördük. Önce köpek zannettik. Daha sonra domuz sürüsü olduğunu anladık. Sürüde 13 tane domuz vardı. Zaman zaman ilçe merkezimize domuzlar iniyor. Tehlike arz ettiğini düşünüyoruz. Araçların önüne çıkıyorlar. Çocuklarımıza da saldırabilirler. Yetkililerden bu konuyla ilgilenmelerini bekliyoruz" dedi.