Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

31 Aralık noterler açık mı, kapalı mı? Yarın noterlerin çalışma durumu belli oldu

Resmi tatil günlerinde noterler kapalı oluyor. Bu kapsamda vatandaşlar resmi tatil günlerinde noterlerin kapalı olmasından dolayı araç ve gayrimenkul, vekaletname, ihtarname, tebligat, vasiyetname ve defter tasdikleri gibi işlemlerini gerçekleştiremiyor. 1 Ocak 2026 tarihinin resmi tatil olmasından dolayı noterler her yıl olduğu gibi bu yılda kapalı olacak. 1 Ocak'ın resmi tatil olmasından dolayı 31 Aralık 2025 Perşembe günü gündeme geldi. Vatandaşlar tarafından yılın son günü olan 31 Aralık'ta noterler açık mı, kapalı mı, yarım gün mü açık olduğu merak ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
31 Aralık noterler açık mı, kapalı mı? Yarın noterlerin çalışma durumu belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.12.2025
saat ikonu 11:43
|
GÜNCELLEME:
30.12.2025
saat ikonu 11:43

Yeni yıla sayılı günler noterlerin çalışma durumları gündem oldu. Resmi tatillerde hastaneler, sağlık ocakları, nüfus müdürlükleri, bankalar, belediyeler gibi birçok kurum kapalı oluyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Ocak 2026 tarihinde yeni yıl tatili nedeniyle kurumlar kapalı olacak. Yeni yıl tatiline sayılı günler kala vatandaşlar tarafından 31 Aralık'ta noterlerin çalışma durumu gündeme geldi. 2025 yılı sona ermeden noter işlemlerini tamamlamak isteyen vatandaşlar tarafından 31 Aralık'ta noterler açık mı, kapalı mı olduğu araştırılmaya başlandı. Noterlerin 31 Aralık tarihinde çalışma durumları belli oldu.

31 Aralık noterler açık mı, kapalı mı? Yarın noterlerin çalışma durumu belli oldu

31 ARALIK NOTERLER AÇIK MI, KAPALI MI?

31 Aralık 2025 Çarşamba günü Ulusal Bayramlar ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'unda yer alan bilgilere göre resmi tatiller arasında yer almıyor. Bu kapsamda yılın son gününde noterler vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek. Noterler hafta içi 09.00-17.00 saatleri arasında çalışıyor. Öğle molası ise noterlerde genellikle 12.30-13.30 arasında yapılıyor. Büyükşehirlerde yer alan noterlerin çalışma saatleri ve öğlen molaları yoğunluğa göre değişiklik gösterebiliyor. İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde noterler 12.00-13.00 arasında öğlen molası verebiliyor.

31 Aralık noterler açık mı, kapalı mı? Yarın noterlerin çalışma durumu belli oldu

1 OCAK NOTERLER AÇIK MI 2026?

1 Ocak 2026 tarihi resmi tatiller arasında yer alıyor. Bu kapsamda diğer kamu kurum ve kuruluşlarında olduğu gibi noterlerde 1 Ocak 2026 tarihinde hizmet vermeyecekler. 2 Ocak 2026 Cuma günü ise noterler 09.00-17.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek.

ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.