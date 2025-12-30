31 Aralık noterler açık mı, kapalı mı? Yarın noterlerin çalışma durumu belli oldu

Yeni yıla sayılı günler noterlerin çalışma durumları gündem oldu. Resmi tatillerde hastaneler, sağlık ocakları, nüfus müdürlükleri, bankalar, belediyeler gibi birçok kurum kapalı oluyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Ocak 2026 tarihinde yeni yıl tatili nedeniyle kurumlar kapalı olacak. Yeni yıl tatiline sayılı günler kala vatandaşlar tarafından 31 Aralık'ta noterlerin çalışma durumu gündeme geldi. 2025 yılı sona ermeden noter işlemlerini tamamlamak isteyen vatandaşlar tarafından 31 Aralık'ta noterler açık mı, kapalı mı olduğu araştırılmaya başlandı. Noterlerin 31 Aralık tarihinde çalışma durumları belli oldu.

31 ARALIK NOTERLER AÇIK MI, KAPALI MI?

31 Aralık 2025 Çarşamba günü Ulusal Bayramlar ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'unda yer alan bilgilere göre resmi tatiller arasında yer almıyor. Bu kapsamda yılın son gününde noterler vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek. Noterler hafta içi 09.00-17.00 saatleri arasında çalışıyor. Öğle molası ise noterlerde genellikle 12.30-13.30 arasında yapılıyor. Büyükşehirlerde yer alan noterlerin çalışma saatleri ve öğlen molaları yoğunluğa göre değişiklik gösterebiliyor. İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde noterler 12.00-13.00 arasında öğlen molası verebiliyor.

1 OCAK NOTERLER AÇIK MI 2026?

1 Ocak 2026 tarihi resmi tatiller arasında yer alıyor. Bu kapsamda diğer kamu kurum ve kuruluşlarında olduğu gibi noterlerde 1 Ocak 2026 tarihinde hizmet vermeyecekler. 2 Ocak 2026 Cuma günü ise noterler 09.00-17.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek.