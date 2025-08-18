Menü Kapat
Ekonomi
Editor
 Bengü Sarıkuş

Yumurta fiyatları yükselecek! Tarih belli oldu

YUM-BİR Başkanı Afyon, üretici maliyetleri nedeniyle yumurta fiyatlarında yüzde 10'luk bir artış beklendiğini, ancak marketlerin makul fiyat seviyelerini koruması gerektiğini belirtti. Afyon, fiyat artışı için beklenen tarihi açıkladı.

Yumurta fiyatları yükselecek! Tarih belli oldu
18.08.2025
18.08.2025
saat ikonu 16:21

Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, dünyada en ucuz protein kaynaklarından biri olan yumurtanın, üretici maliyetleri ve piyasa koşulları nedeniyle fiyatında bir artış beklediklerini açıkladı. Afyon, üreticiden çıkış fiyatının yaklaşık yüzde 10 daha yükselmesini beklediklerini, ancak bu durumun marketlerde makul fiyatları aşmaması gerektiğini belirtti.

Yumurta fiyatları yükselecek! Tarih belli oldu

ÜRETİCİDEN 3 LİRAYA ÇIKIYOR

Yumurta fiyatlarındaki dalgalanmaların talep ve yumurtlayan tavuk sayısı gibi faktörlere bağlı olduğunu belirten Afyon, "Mayıs çukuru" olarak adlandırılan dönemde üreticiden çıkış fiyatının 2,7 liraya kadar düştüğünü hatırlattı. Şu an üreticiden 3 lira civarında çıkan yumurtanın, ambalaj, nakliye ve kâr marjları eklendiğinde marketlerde 5,5 lira ve üzerinde satıldığını söyledi. Afyon, üreticinin ayakta kalabilmesi için çıkış fiyatının bir miktar daha artması gerektiğini belirterek, marketlerde 30'lu koli fiyatlarının 160-170 lira seviyelerinde kalmasını makul bulduklarını ifade etti.

Yumurta fiyatları yükselecek! Tarih belli oldu

OKULLAR AÇILINCA FİYAT ARTIŞI OLABİLİR

Haziran ayına kadar tavukların gençleştirilmesi nedeniyle üretimde yaşanan azalmanın, temmuz itibarıyla tekrar artmaya başladığını belirten Afyon, eylül ayına kadar üretimin eski seviyesine döneceğini öngördü. Okulların açılmasıyla birlikte talebin artacağını ve bunun fiyatları yukarı yönlü hareketlendirebileceğini dile getiren Afyon, tüketicileri bu dönemdeki fırsatçılık konusunda uyardı. "Yumurtamız bol miktarda ve ülkeye yetecek düzeyde, hatta fazlası var" diyen Afyon, tüketicilerden aşırı fiyatlanmalara karşı dikkatli olmalarını ve yüksek fiyatlara talep göstermemelerini istedi.

Yumurta fiyatları yükselecek! Tarih belli oldu

İhracattaki fonun kaldırılmasının fiyatları büyük ölçüde etkilemediğini, ancak arz güvenliğini sağlamak için kotasının devam ettiğini belirten Afyon, bu sürecin Tarım ve Orman Bakanlığı ile koordineli şekilde yürütüldüğünü sözlerine ekledi.

