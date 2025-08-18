Menü Kapat
29°
SON DAKİKA!
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Araç sahipleri dikkat! Yargıtay’dan emsal sıfır kararı

Yargıtay'dan sıfır otomobil alanları ilgilendiren yeni bir karar geldi. Ankara'da aldığı sıfır otomobilin üzerinde lekeler bulunan bir kişi, aracın yenisiyle değiştirilmesi talebi reddedilince dava açtı. Yargıtay, aracı "gizli ayıplı" saydı ve emsal karara imza attı. İşte detaylar...

Araç sahipleri dikkat! Yargıtay’dan emsal sıfır kararı
Ankara'da yaşayan bir kişi, bayiden sıfır kilometre araba satın aldı. Ancak satın aldığı otomobilin kaput, ön çamurluklar, tavan ve bagaj kapağında lekeler olduğunu gördü. Durumu firma yetkililerine bildiren vatandaş, "lekelerin yıkamadan kaynaklandığı, cila işlemi uygulandığında lekelerin geçeceği" cevabını aldı. Cila sonrası lekeler geçmeyince hatasız ve sorunsuz başka bir araçla ile yapılmasını isteyen sahibinin isteği bayi tarafından kabul görmedi.

Araç sahipleri dikkat! Yargıtay’dan emsal sıfır kararı

ARAÇ SAHİBİ FİRMAYA DAVA AÇTI

Bunun üzerine Ankara 8. Tüketici Mahkemesi'ne açan vatandaş, otomobilin ayıpsız misliyle değiştirilmesini talep etti. Aracın boyasının standartlara uygun olduğunu, lekelerin giderilerek davacıya ayıpsız şekilde teslim edildiğini savunan davalı şirket ise davanın reddini istedi.

Araç sahipleri dikkat! Yargıtay’dan emsal sıfır kararı

KULLANICI HATASI YOK

Ankara 8. Tüketici Mahkemesi, davacıyı haklı buldu ve aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesini hükmetti. Araçtaki sorunun "gizli ayıp" niteliğinde olduğu belirtilen mahkeme kararında, sıfır kilometre araçtan beklenen faydanın elde edilemeyeceği ifade edildi.

Araç sahipleri dikkat! Yargıtay’dan emsal sıfır kararı

Karara itiraz edilmesi üzerine dosyaya bakan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi, yerel mahkemece verilen "misliyle değişim" kararının yerinde olduğuna hükmetti. Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi de değişim kararını hukuka uygun bularak onadı.

Araç sahipleri dikkat! Yargıtay’dan emsal sıfır kararı

GİZLİ AYIP OLDUĞUNA DAİR KARAR

Araçtaki ayıbın kullanıcı hatasından kaynaklanmadığına işaret edilen Yargıtay, aracı "gizli ayıplı" saydı ve değişimine karar verdi. Yargıtay kararında, şunlar kaydedildi:

Araç sahipleri dikkat! Yargıtay’dan emsal sıfır kararı

"Aracın kaportasındaki boya atmalarının halen devam ettiği ve gizli ayıp niteliğinde olup sıfır kilometre araçtan beklenen faydanın elde edilemeyeceği, davacının seçimlik hakkını misli ile değişim şeklinde kullanmasının hakkaniyete ve taraflar arasındaki hak ve menfaatler dengesine de uygun olduğu anlaşılmakla davalı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddi ile kararın onanması gerekmiştir."

