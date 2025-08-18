Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Canlı Yayın
29°
Ekonomi
Editor
Editor
 Bengü Sarıkuş

Evini yenileyene 875 bin TL hibe ve 125 bin TL taşınma desteği

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yarısı Bizden" kampanyasına ilişkin bilgi paylaştı. Kentsel dönüşümle evini yenilemek isteyenlere 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi ve 125 bin TL taşınma desteği veriliyor. İşte detaylar...

Evini yenileyene 875 bin TL hibe ve 125 bin TL taşınma desteği
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
18.08.2025
11:51
|
GÜNCELLEME:
18.08.2025
11:51

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı , "Yarısı Bizden" kampanyasına ilişkin, "Sağlam, güvenli yuvalar hayal değil. Kira ve desteğimizden faydalanıp yüzyılın dönüşümüne siz de katılın." ifadelerini kullandı.

Evini yenileyene 875 bin TL hibe ve 125 bin TL taşınma desteği

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, Başkanlığının 'da hayata geçirdiği "Yarısı Bizden" kampanyası ile evler hızla yenileniyor.

Evini yenileyene 875 bin TL hibe ve 125 bin TL taşınma desteği

Bu kapsamda evini yenilemek isteyenlere her konut için 875 bin TL hibe, 875 bin TL ve 125 bin TL taşınma desteği veriliyor.

Evini yenileyene 875 bin TL hibe ve 125 bin TL taşınma desteği

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, NSosyal'deki hesabından, Güngören'de riskli binalarını dönüştürmek isteyen vatandaşların görüntülerini paylaştı.

Evini yenileyene 875 bin TL hibe ve 125 bin TL taşınma desteği

Kampanyadan yararlanan hak sahibi Yusuf Berk'in, "Yarısı Bizden Kampanyası dünyada eşi benzeri olmayan bir destek." sözlerini alıntılayan Kurum, "Sağlam, güvenli yuvalar hayal değil. Kira ve hibe desteğimizden faydalanıp 'Yüzyılın Dönüşümü'ne siz de katılın." ifadelerini kullandı.

Evini yenileyene 875 bin TL hibe ve 125 bin TL taşınma desteği

YARISI BİZDEN KAMPANYASI İLAÇ OLDU

Hak Sahibi Yusuf Berk, "Biz, 'Bitti, yapamayacağız, nasıl yapacağız, olmayacak' derken Yarısı Bizden kampanyası tamamen bize ilaç oldu. İstanbul'un dönüşümü için Yarısı Bizden kampanyası muhteşem bir destek. Dünyada eşi benzeri olmayan bir destek. Tüm yurttaşlarımızın şartları yerine getirdikten sonra devletin desteğini alacaklarına inanıyorum." şeklinde konuştu.

Evini yenileyene 875 bin TL hibe ve 125 bin TL taşınma desteği

Volkan Dağdevir de binalarının dönüşüm sürecini anlatarak, "İlk önce yüzde 100'lük çürük raporu çıktı. Kısa bir sürede yıkıldı. Ondan sonra Bakanlıktan onay çıktı. Yarısı Bizden kampanyası gerçekten bizi uçurdu." dedi.

TGRT Haber
