Emekliye 71 bin lira maaş! Özgür Erdursun emekli maaşı uçurumuna dikkat çekti

Emekliliğin, çalışma hayatı boyunca belirli bir süre prim ve vergi ödeyen kişinin, aktif çalışma hayatını sonlandırarak sosyal güvenlik siste­mi tarafından sağlanan aylık ve sağlık hakla­rından yararlanması olduğunu belirten Sosyal güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Avrupa'da ve Türkiye'deki emeklilik sistemini kıyasladı.ürkiye'de emekli aylıklarının düşük seviyede olduğunu, emeklilerin sağlık hakkından yararlanabildiğini ancak bunun yaşlılık sürecinde yetersiz kaldığını ifade eden Erdursun, maaşların hayat kalitesini sağlayamadığını belirtti.

TÜRKİYE'DE YAŞAM MALİYETLERİ

Ocak 2025 itibarıyla:

-Açlık sınırı (4 kişilik ailenin aylık gıda harcaması): 26.413 TL

-Yoksulluk sınırı (gıda + diğer tüm temel ihtiyaçlar): 86.036 TL

-Bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyeti: 33.982 TL

Bugün Türkiye’de en düşük emekli aylı­ğı çok düşük bir rakam olan 16.881 TL olarak bilinse de aslında dul ve yetimlerin aylıkla­rının bu rakamın da altında olduğunu ifade eden Erdursun, "Sigortalı­nın ölüm tarihine göre en düşük yetim aylığı 2.521TL ile 6.256 TL arsındadır. En düşük dul aylığı ise 6.725 TL ile 11.391 TL arasındadır. Bu rakamlar, bırakın yoksulluk sınırını, açlık sınırının dahi oldukça altındadır. Yani emek­li olan kişi, gerçek anlamda “geçinebilen” bir hayat standardına ulaşamamaktadır." dedi.

AVRUPA'DA EMEKLİ MAAŞI

Avrupa’da emekli maaşları, çoğu ülkede as­gari ücretin üzerinde, hatta orta gelir seviye­sine yakın bir seviyede olduğunu belirten Erdursun, Almanya’da ortalama emekli aylığı 1.300-1.500 Euro seviyesinde yani Türk lirası ile yaklaşık 71 bin lira kadar olduğunu vurguladı.

EMEKLİ MAAŞINA İYİLEŞTİRME OLACAK MI?

Avrupa’da emeklilik, kişinin çalışmadan da temel ihtiyaçlarını ve sosyal yaşamını sür­dürebilmesi anlamına gelirken, Türkiye’de emeklilik büyük ölçüde gelir kısıtlılığı içinde yaşamayı ifade ettiğini söyleyen Erdursun, "Emekli aylıklarına bir iyileştirme beklentisi oldukça yüksek ancak 2026 yüzde 12 ve 2027 yüzde 8 enflasyon hedefi doğrultusunda bu beklentilerin kısa vadede karşılanmaya­cağını hatta 2026 ocak ayında yapılacak zam­ların daha doğrusu enflasyon farklarının da yüzde 10’larda kalacağını düşünüyorum." dedi.