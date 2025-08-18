Emekliye 71 bin lira maaş! Özgür Erdursun emekli maaşı uçurumuna dikkat çekti

Emekliliğin, çalışma hayatı boyunca belirli bir süre prim ve vergi ödeyen kişinin, aktif çalışma hayatını sonlandırarak sosyal güvenlik sistemi tarafından sağlanan aylık ve sağlık haklarından yararlanması olduğunu belirten Sosyal güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Avrupa'da ve Türkiye'deki emeklilik sistemini kıyasladı.ürkiye'de emekli aylıklarının düşük seviyede olduğunu, emeklilerin sağlık hakkından yararlanabildiğini ancak bunun yaşlılık sürecinde yetersiz kaldığını ifade eden Erdursun, maaşların hayat kalitesini sağlayamadığını belirtti.
Ocak 2025 itibarıyla:
-Açlık sınırı (4 kişilik ailenin aylık gıda harcaması): 26.413 TL
-Yoksulluk sınırı (gıda + diğer tüm temel ihtiyaçlar): 86.036 TL
-Bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyeti: 33.982 TL
Bugün Türkiye’de en düşük emekli aylığı çok düşük bir rakam olan 16.881 TL olarak bilinse de aslında dul ve yetimlerin aylıklarının bu rakamın da altında olduğunu ifade eden Erdursun, "Sigortalının ölüm tarihine göre en düşük yetim aylığı 2.521TL ile 6.256 TL arsındadır. En düşük dul aylığı ise 6.725 TL ile 11.391 TL arasındadır. Bu rakamlar, bırakın yoksulluk sınırını, açlık sınırının dahi oldukça altındadır. Yani emekli olan kişi, gerçek anlamda “geçinebilen” bir hayat standardına ulaşamamaktadır." dedi.
Avrupa’da emekli maaşları, çoğu ülkede asgari ücretin üzerinde, hatta orta gelir seviyesine yakın bir seviyede olduğunu belirten Erdursun, Almanya’da ortalama emekli aylığı 1.300-1.500 Euro seviyesinde yani Türk lirası ile yaklaşık 71 bin lira kadar olduğunu vurguladı.
Avrupa’da emeklilik, kişinin çalışmadan da temel ihtiyaçlarını ve sosyal yaşamını sürdürebilmesi anlamına gelirken, Türkiye’de emeklilik büyük ölçüde gelir kısıtlılığı içinde yaşamayı ifade ettiğini söyleyen Erdursun, "Emekli aylıklarına bir iyileştirme beklentisi oldukça yüksek ancak 2026 yüzde 12 ve 2027 yüzde 8 enflasyon hedefi doğrultusunda bu beklentilerin kısa vadede karşılanmayacağını hatta 2026 ocak ayında yapılacak zamların daha doğrusu enflasyon farklarının da yüzde 10’larda kalacağını düşünüyorum." dedi.