Ev almak isteyenler dikkat! İşte en düşük faizli konut kredileri

Kiradan kurtulmak ya da yeni bir yatırım yapmak amacıyla ev almak isteyen tüketiciler, konut masrafının bir kısmını kredi ile tamamlamak istiyorlar. Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında ufak çaplı düşen konut kredisi faizleri yatırımcıların radarında. En düşük faiz oranı yüzde 2,79 iken, en yüksek faiz oranı ise yüzde 4,29 olarak hesaplanıyor. Peki 2 milyon kredi ev kredisi çeken bir yatırımcı 120 ay yani 2 yıl vadede ne kadar geri ödeme yapacak ve ne kadarlık faiz oranından etkilenecek? İşte banka banka sizin için derledik...
Kâr Payı Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 57.932,14 TL
Toplam Ödeme: 6.981.442 TL
Kâr Payı Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 57.932,14 TL
Toplam Ödeme: 6.978.856 TL
Faiz Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 61.595,32 TL
Toplam Ödeme: 7.420.012 TL
Faiz Oranı: %3,01
Aylık Taksit: 61.964,48 TL
Toplam Ödeme: 7.472.437 TL
Faiz Oranı: %3,01
Aylık Taksit: 61.964,48 TL
Toplam Ödeme: 7.472.187 TL
Kâr Payı Oranı: %3,34
Aylık Taksit: 68.121,51 TL
Toplam Ödeme: 8.197.831 TL
Faiz Oranı: %3,74
Aylık Taksit: 75.724,03 TL
Toplam Ödeme: 9.113.667 TL
Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 57.932,14 TL
Toplam Ödeme: 6.983.431 TL
Faiz Oranı: %3,09
Aylık Taksit: 63.445,96 TL
Toplam Ödeme: 7.631.815 TL
Faiz Oranı: %3,15
Aylık Taksit: 64.561,96 TL
Toplam Ödeme: 7.777.811 TL
Faiz Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 65.308,18 TL
Toplam Ödeme: 7.860.681 TL
Faiz Oranı: %3,58
Aylık Taksit: 72.667,16 TL
Toplam Ödeme: 8.749.634 TL
Kâr Payı Oranı: %3,64
Aylık Taksit: 73.811,19 TL
Toplam Ödeme: 8.875.542 TL
Faiz Oranı: %3,81
Aylık Taksit: 77.067,30 TL
Toplam Ödeme: 9.271.776 TL
Faiz Oranı: %4,29
Aylık Taksit: 86.358,71 TL
Toplam Ödeme: 10.386.365 TL