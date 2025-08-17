Ev almak isteyenler dikkat! İşte en düşük faizli konut kredileri

Kiradan kurtulmak ya da yeni bir yatırım yapmak amacıyla ev almak isteyen tüketiciler, konut masrafının bir kısmını kredi ile tamamlamak istiyorlar. Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında ufak çaplı düşen konut kredisi faizleri yatırımcıların radarında. En düşük faiz oranı yüzde 2,79 iken, en yüksek faiz oranı ise yüzde 4,29 olarak hesaplanıyor. Peki 2 milyon kredi ev kredisi çeken bir yatırımcı 120 ay yani 2 yıl vadede ne kadar geri ödeme yapacak ve ne kadarlık faiz oranından etkilenecek? İşte banka banka sizin için derledik...

KUVEYT TÜRK – KONUT FİNANSMANI

Kâr Payı Oranı: %2,79

Aylık Taksit: 57.932,14 TL

Toplam Ödeme: 6.981.442 TL

VAKIF KATILIM – KONUT FİNANSMANI

Kâr Payı Oranı: %2,79

Aylık Taksit: 57.932,14 TL

Toplam Ödeme: 6.978.856 TL

YAPI KREDİ – KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı: %2,99

Aylık Taksit: 61.595,32 TL

Toplam Ödeme: 7.420.012 TL

İŞ BANKASI – EV KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,01

Aylık Taksit: 61.964,48 TL

Toplam Ödeme: 7.472.437 TL

GARANTİ BBVA – KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,01

Aylık Taksit: 61.964,48 TL

Toplam Ödeme: 7.472.187 TL

TÜRKİYE FİNANS – KONUT FİNANSMANI

Kâr Payı Oranı: %3,34

Aylık Taksit: 68.121,51 TL

Toplam Ödeme: 8.197.831 TL

ING – KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,74

Aylık Taksit: 75.724,03 TL

Toplam Ödeme: 9.113.667 TL

HALKBANK – HESAPLI EVİM KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı: %2,79

Aylık Taksit: 57.932,14 TL

Toplam Ödeme: 6.983.431 TL

ALTERNATİF BANK – KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,09

Aylık Taksit: 63.445,96 TL

Toplam Ödeme: 7.631.815 TL

TEB – KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,15

Aylık Taksit: 64.561,96 TL

Toplam Ödeme: 7.777.811 TL

ZİRAAT BANKASI – KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,19

Aylık Taksit: 65.308,18 TL

Toplam Ödeme: 7.860.681 TL

ŞEKERBANK – KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,58

Aylık Taksit: 72.667,16 TL

Toplam Ödeme: 8.749.634 TL

ZİRAAT KATILIM – KONUT FİNANSMANI

Kâr Payı Oranı: %3,64

Aylık Taksit: 73.811,19 TL

Toplam Ödeme: 8.875.542 TL

DENİZBANK – MORTGAGE KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,81

Aylık Taksit: 77.067,30 TL

Toplam Ödeme: 9.271.776 TL

ANADOLUBANK – KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı: %4,29

Aylık Taksit: 86.358,71 TL

Toplam Ödeme: 10.386.365 TL