Altın yatırımcısı için kritik viraj: İslam Memiş Kasım ayını işaret etti!

Finans Analisti İslam Memiş, sosyal medya kanalından piyasaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Alaska’da dün akşam gerçekleşen Trump-Putin görüşmesi sonrası savaş veya barış anlamında bir sonuca varılamadığını belirten Memiş, “Ancak görüşme olumlu sonuçlandı. Şimdi Zelenski bir açıklama yaptı. Ve bu iyimserlikle birlikte muhtemelen Trump bu işi bağlayacak. Burada bir ateşkes gelme olasılığı benim nazarımda güçlendi” ifadelerini kullandı.

BORSADA HAREKETLİ GÜNLER

Yatırımcıların yatay seyirdeki piyasaları takip etmesi gerektiğini belirten Memiş, “Yıl sonuna kadar 11.800-12.000 puan seviyesi endeks bazında geçerliliğini korusa da benim endeks tarafında yine teknik olarak düzeltme ihtiyaçları olduğu için ben şahsen beklemeyi tercih ediyorum” dedi.

SU HİSSELERİNE YATIRIM

Altın ve su hisseleriyle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Memiş, uzun vadeli yatırım stratejisini vurguladı: “Geleceğin Bitcoin’i su, geleceğin altını su. Biz uzun vadeli bir yatırımcı olduğumuz için bu yüzde yüz yükselişler, yüzde 40 düşüşler bizim umurumuzda değil. Bizim elimizdeki hisse adetlerini çoğaltmak gibi bir sürecimiz var. Dolayısıyla aradaki düşüşler, yükselişlere takılmıyoruz. Önemli olan hisse biriktirmek”

YIL SONU DOLAR NE KADAR OLACAK?

Döviz piyasasına dair öngörülerini paylaşan Memiş, “Dolar kuru 40,86 kuruş seviyesinden haftayı tamamladı. Birkaç hafta içinde yani Ağustos ayı bitmeden 41 lira seviyesini teknik olarak bekliyorum. Yıl sonu hedefimiz ise 45 lira seviyesi. Euro/TL kuru 47,85 kuruş seviyesinde. Yıl sonuna kadar beklentimiz 55 TL bazlı ve dolayısıyla düşüşleri bir alım fırsatı olarak görmeye devam edeceğiz” dedi.

ONS ALTIN İÇİN BARIŞ ETKİSİ

Uluslararası piyasalarda ons altının durumuna da değinen Memiş, “Ons altın 3.336 dolar seviyesinden haftayı tamamladı. Yine yatay bir kapanış var. Çünkü bir kırılma olmadı. Aşağıda 3.305 dolar, yukarıda 3.368 dolar seviyeleri kritik. Eğer Rusya-Ukrayna Savaşı’ndan bir barış haberi gelirse Kasım ayı sonrası öngördüğüm 3.000 dolar seviyesi kaçınılmaz olacaktır” ifadelerini kullandı.

Memiş, "Ben kasıma kadar temkinli bekleyişime yine devam ettiğim için Kasım'a kadar yine beklemeyi tercih ediyorum. Yani uzun vadeli bir yatırımcı olduğum için Kasım ayı benim için önemli. Farklı sürpriz gelişmeler yaşanabilir, jeopolitik gerilimler yaşanabilir. Yine malda kalmayı tercih ediyorum." dedi.

GRAM ALTIN İÇİN ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA ÖNEMLİ

Gram altın fiyatlarına dair Memiş, “Gram altın TL fiyatı serbest piyasalarda 4.400 liraya bozuluyor, 4.416’ya satılıyor. 4.400-4.416 seviyesinin altına sarkmayan bir gram altın var karşımızda. TL’ye ihtiyacı olanlar için seviyeler fena değil, önümüzdeki hafta bozup nakit ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz” dedi.

BITCOIN'DE BU RAKAMIN ÜSTÜNDE ALIM YAPMAYIN

Gümüş ve Bitcoin’e dair de yatırımcıları uyaran Memiş, “Elinde gümüş bulunduran arkadaşlarımız yine gümüşlerini bulundurmalı. Yıl sonu hedefim 45 dolar seviyesi. Gram tarafında 50 lira seviyesinde bir kapanış var. Aşağıda 48 lira destek, yukarıda 51 lira direnç seviyelerini takip edin. Bitcoin tarafında ise 120.000 dolar seviyesinin üzerinde alım yapmayın. 112.000 dolar seviyesine geldiğinde %50 alım yapılabilir” dedi.