TGRT Haber
Otomobil
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Volvo ve Mercedes sınıfta kaldı: İşte en düşük puanı alan lüks hibrit otomobiller

Lüks hibrit segmentinde en düşük müşteri memnuniyetine sahip araçlar açıklandı. Raporda, sorunsuz bir lüks hibrit deneyimi arayan kullanıcılara ise iki model önerildi.

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
31.12.2025
saat ikonu 12:20
|
GÜNCELLEME:
31.12.2025
saat ikonu 12:20

Yeni bir plug-in hybrid (PHEV) araba satın almayı düşünenler için Consumer Reports’un paylaştığı veriler uyarı niteliği taşıyor. Yapılan araştırmalara ve öngörülen kullanıcı memnuniyeti puanlarına göre; 2026 Volvo XC60, 2026 Mercedes-Benz GLC ve 2026 Alfa Romeo Tonale, sahiplerini memnun etme konusunda sınıfta kaldı.

Söz konusu araçlar, kağıt üzerinde hem elektrikli sürüşün verimliliğini hem de benzinli motorun menzil avantajını birleştirerek cazip bir seçenek gibi görünüyor. Ancak Consumer Reports'un verileri, araçlarla geçirilen aylar ve yıllar sonrasında tablonun değiştiğini gösteriyor.

100 üzerinden 70 puanın altında kalan modeller performans, konfor ve teknoloji başlıklarında lüks segmentin gerekliliklerini karşılamakta zorlanıyor.

Volvo ve Mercedes sınıfta kaldı: İşte en düşük puanı alan lüks hibrit otomobiller

VOLVO XC60'TA TEKNOLOJİ SORUNU BAŞ AĞRITIYOR

İsveçli üreticinin temiz hatları, sürdürülebilir malzemeleri ve güçlü motoruyla öne çıkan modeli XC60, özellikle kabin içi teknolojisiyle kullanıcılarını hayal kırıklığına uğrattı. İncelemelerde, araca entegre edilen bilgi-eğlence ekranının lüks bir hissiyattan ziyade ön panele sonradan tutturulmuş bir tablet gibi durduğu belirtiliyor.

Sürücüler, fan hızı gibi en temel ayarları yapmak için bile dokunmatik ekrana defalarca tıklamak zorunda kalıyor. Bu da sürüş sırasında dikkatin yoldan ayrılmasına neden oluyor. Ayrıca start-stop sistemi kırmızı ışıkta devreye girdiğinde klimanın hava akışının neredeyse durması ve sıcak günlerde kabin ısısının hızla yükselmesi, böyle bir araç için kabul edilemez bir konfor eksikliği olarak nitelendiriliyor.

Volvo ve Mercedes sınıfta kaldı: İşte en düşük puanı alan lüks hibrit otomobiller

MERCEDES GLC

Markanın en popüler modellerinden biri olan GLC, hibrit versiyonunda yaklaşık 317 kg'yi aşan batarya ağırlığı nedeniyle eleştirilerin odağında. Kağıt üzerinde 313 beygir güç sunmasına rağmen, ağırlık artışı aracın benzinli versiyonundan daha yavaş kalmasına yol açıyor.

Kullanıcı geri bildirimlerine göre, gaza tam basıldığında benzinli ve elektrikli motorların güç birleşimi sırasında belirgin bir gecikme yaşanıyor. Lüks bir araçtan beklenen anlık ve güvenli tepki süresi ne yazık ki karşılanamıyor. Yaklaşık 9 bin dolarlık fiyat farkıyla satılan hibrit model, bataryası bittiğinde ağır ve hantal bir SUV'ye dönüşüyor.

Volvo ve Mercedes sınıfta kaldı: İşte en düşük puanı alan lüks hibrit otomobiller

ALFA ROMEO TONALE

Listede son sırada yer alan Alfa Romeo Tonale, markanın ilk şık plug-in SUV denemesi olsa da aracın en büyük sorunu, benzinli ve elektrikli motor arasındaki geçişin sarsıntılı ve gürültülü olması. Ayrıca fren pedalındaki hissizlik ve rejeneratif frenleme ile normal frenleme arasındaki uyumsuzluk, sürüş keyfini baltalayan unsurlar arasında.

Consumer Reports, lüks bir hibrit deneyimi arayan ancak bu tip sorunlarla uğraşmak istemeyen kullanıcılar için BMW X5 ve Lexus NX modellerinin çok daha tatmin edici alternatifler olduğunu vurguluyor.

2025’in en güvenilir otomobil markaları belli oldu
#Otomobil
TGRT Haber
