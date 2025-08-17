Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Okullar açılmadan denetimler sıklaştı! Kırtasiye ve okul ürünleri mercek altında

Okulların açılmasının yaklaştığı son günlerde, Ticaret Bakanlığı tarafından tüketicilerin sağlık ve güvenlikleri ile ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla ülke çapında denetimler gerçekleştiriliyor. Yapılan son denetimlerde velileri zorlayan kırtasiye ürünleri radara alındı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Okullar açılmadan denetimler sıklaştı! Kırtasiye ve okul ürünleri mercek altında
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
17.08.2025
saat ikonu 09:34
|
GÜNCELLEME:
17.08.2025
saat ikonu 09:38

2025-2026 Eğitim ve yılı öncesinde ve okul ürünlerine yönelik denetimlere hız verdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada "Güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans" ilkesi ile hareket edildiği ifade edildi.

Okullar açılmadan denetimler sıklaştı! Kırtasiye ve okul ürünleri mercek altında

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Ticaret Denetmenleri tarafından imalatçı, ithalatçı ve toptancılarda yoğun olarak gerçekleştirilen denetimlerle güvensiz ürünlerin tüketicilere ulaşması engelleniyor.

Okulların açılmasına sayılı günler kala Ticaret Bakanlığı sosyal medya hesabından önemli bir açıklama paylaşarak "Çocuklarımızın sağlı ve güvenliklerini olumsuz yönde etkileyebilecek ürünlere engel olmak amacıyla gerekli tedbirler alınmakta ve denetimler "güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans" ilkesi çerçevesinde sürdürülmektedir" denildi.

Okullar açılmadan denetimler sıklaştı! Kırtasiye ve okul ürünleri mercek altında

Bakanlık, kırtasiye malzemeleri, okul çantaları ve okul kıyafetleri gibi ürünler; kullanımı kısıtlanmış kimyasalların yanı sıra küçük parça, kordon, bağcık gibi çocukların fiziksel olarak zarar görebileceği kısımlar açısından akredite laboratuvarda yapılan testlerle incelendiğini belirtti.

https://x.com/ticaret/status/1956959224325431352

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hız sınırları değişiyor! Son tarih belli oldu
Bakanlık harekete geçti! Çocuk giysisi piyasadan toplatılıyor
ETİKETLER
#ticaret bakanlığı
#kırtasiye
#öğretim
#Çocuk Sağlığı
#Tüketici Korunması
#Okul Ürünleri
#Güvenlik Denetimi
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.