Okullar açılmadan denetimler sıklaştı! Kırtasiye ve okul ürünleri mercek altında

Ticaret Bakanlığı 2025-2026 Eğitim ve Öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimlere hız verdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada "Güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans" ilkesi ile hareket edildiği ifade edildi.

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Ticaret Denetmenleri tarafından imalatçı, ithalatçı ve toptancılarda yoğun olarak gerçekleştirilen denetimlerle güvensiz ürünlerin tüketicilere ulaşması engelleniyor.

Okulların açılmasına sayılı günler kala Ticaret Bakanlığı sosyal medya hesabından önemli bir açıklama paylaşarak "Çocuklarımızın sağlı ve güvenliklerini olumsuz yönde etkileyebilecek ürünlere engel olmak amacıyla gerekli tedbirler alınmakta ve denetimler "güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans" ilkesi çerçevesinde sürdürülmektedir" denildi.

Bakanlık, kırtasiye malzemeleri, okul çantaları ve okul kıyafetleri gibi ürünler; kullanımı kısıtlanmış kimyasalların yanı sıra küçük parça, kordon, bağcık gibi çocukların fiziksel olarak zarar görebileceği kısımlar açısından akredite laboratuvarda yapılan testlerle incelendiğini belirtti.

