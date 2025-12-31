Çevrimiçi derslere alışılmadık yerlerden katılıyor! Tek bir amacı var

Bir sosyal medya içerik üreticisi, çevrimiçi sürdürdüğü derslerine katılmayı eğlenceli hale dönüştürdü. Sosyal medya platformu TikTok üzerinden paylaşım yapan 22 yaşındaki genç, alışılmışın dışındaki mekanlara giderek derslerine oradan katıldı.

Amacının ise profesörünün dikkatini çekmek olduğunu ifade etti. Başlattığı bu akım izleyicileri tarafından kahkahalarla karşılandı.

Bilgisayar mühendisliği okuyan ve boş zamanlarında canlı yayın yapan Austin adındaki genç, her şeyin bir sınıf arkadaşının Walmart adlı alışveriş mağazasının dışından ders sırasında soru sormaya cesaret etmesiyle başladığını ifade etti.

Genç adam o zamandan beri, takipçilerinin büyük eğlencesine, McDonald's'ın içinden, tuvaletten ve hatta otoban kenarından derslere katıldı. Onun tuhaf davranışları sonunda profesörünün dikkatini çekti ve profesör, oyunun bittiğini belirten bir e-posta gönderdi.

Ancak öğretmen onu durdurmak yerine, güvenli ve yasal olduğu sürece bunun olağanüstü bir çaba olduğunu ifade ederek Austin'i cesaretlendirdi.

"ARKADAŞLARIMDAN BİRİ VİDEOYU PROFESÖRÜME İLETTİ"

Austin, What's The Jam'e verdiği demeçte, “Bir sınıf arkadaşım beni yayınlarımdan tanıdı ve şaka yollu olarak bir sonraki sorumu Walmart'ın dışında sormamı söyledi. Bunu ciddiye almaya başladım ve işler o noktadan itibaren çığ gibi büyüdü. Bir video o kadar çok ilgi gördü ki, uluslararası öğrenci arkadaşlarımdan biri beni tanıdı ve videoyu profesörüme iletti. O zamandan beri e-posta yoluyla birkaç kez yazıştık ve o da, güvenli ve yasal olduğu sürece bu fikri beğendiğini söyledi.” ifadelerini kullandı.

Florida doğumlu gencin en çok izlenen videosu, otoban kenarında derse katıldığı video olarak biliniyor ve 12,3 milyon izlenme, 908.000 beğeni ve 1.955 yorum aldı.

Hayranları da hayranlıklarını hemen paylaştılar. Bir kişi, “Bu adamın adanmışlığı gerçekten ilham verici.” ifadelerine yer verirken, bir başkası ise, “Çevrimiçi dersler, özellikle bir odada oturmak zorunda kalmamanız için var... Kendi şartlarınızda öğrenin!" sözlerini kullandı.

İzleyiciler ayrıca Austin'in bir sonraki gösterileri için komik fikirler de önerdiler.

Bir kişi, “IKEA'da yapın ki normal bir oda olduğunu düşünsünler.” ifadelerini kullandı.

Austin, bu yıl birkaç dersinin daha kaldığını ve bir sonraki dersi için şimdiden bir planı olduğunu açıkladı.