Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Çevrimiçi derslere alışılmadık yerlerden katılıyor! Tek bir amacı var

ABD'de yaşayan 22 yaşındaki Austin isimli genç, sosyal medyada viral olan bir akım başlattı. Austin, çevrimiçi derslerine alışılmışın dışında yerlerde katılarak izleyicilerini kahkahalara boğdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
31.12.2025
saat ikonu 14:28
|
GÜNCELLEME:
31.12.2025
saat ikonu 14:31

Bir sosyal medya içerik üreticisi, çevrimiçi sürdürdüğü derslerine katılmayı eğlenceli hale dönüştürdü. Sosyal medya platformu TikTok üzerinden paylaşım yapan 22 yaşındaki genç, alışılmışın dışındaki mekanlara giderek derslerine oradan katıldı.

Amacının ise profesörünün dikkatini çekmek olduğunu ifade etti. Başlattığı bu akım izleyicileri tarafından kahkahalarla karşılandı.

Bilgisayar mühendisliği okuyan ve boş zamanlarında canlı yayın yapan Austin adındaki genç, her şeyin bir sınıf arkadaşının Walmart adlı alışveriş mağazasının dışından ders sırasında soru sormaya cesaret etmesiyle başladığını ifade etti.

Çevrimiçi derslere alışılmadık yerlerden katılıyor! Tek bir amacı var

Genç adam o zamandan beri, takipçilerinin büyük eğlencesine, McDonald's'ın içinden, tuvaletten ve hatta otoban kenarından derslere katıldı. Onun tuhaf davranışları sonunda profesörünün dikkatini çekti ve profesör, oyunun bittiğini belirten bir e-posta gönderdi.

Ancak öğretmen onu durdurmak yerine, güvenli ve yasal olduğu sürece bunun olağanüstü bir çaba olduğunu ifade ederek Austin'i cesaretlendirdi.

Çevrimiçi derslere alışılmadık yerlerden katılıyor! Tek bir amacı var

"ARKADAŞLARIMDAN BİRİ VİDEOYU PROFESÖRÜME İLETTİ"

Austin, What's The Jam'e verdiği demeçte, “Bir sınıf arkadaşım beni yayınlarımdan tanıdı ve şaka yollu olarak bir sonraki sorumu Walmart'ın dışında sormamı söyledi. Bunu ciddiye almaya başladım ve işler o noktadan itibaren çığ gibi büyüdü. Bir video o kadar çok ilgi gördü ki, uluslararası öğrenci arkadaşlarımdan biri beni tanıdı ve videoyu profesörüme iletti. O zamandan beri e-posta yoluyla birkaç kez yazıştık ve o da, güvenli ve yasal olduğu sürece bu fikri beğendiğini söyledi.” ifadelerini kullandı.

Florida doğumlu gencin en çok izlenen videosu, otoban kenarında derse katıldığı video olarak biliniyor ve 12,3 milyon izlenme, 908.000 beğeni ve 1.955 yorum aldı.

Çevrimiçi derslere alışılmadık yerlerden katılıyor! Tek bir amacı var

Hayranları da hayranlıklarını hemen paylaştılar. Bir kişi, “Bu adamın adanmışlığı gerçekten ilham verici.” ifadelerine yer verirken, bir başkası ise, “Çevrimiçi dersler, özellikle bir odada oturmak zorunda kalmamanız için var... Kendi şartlarınızda öğrenin!" sözlerini kullandı.

İzleyiciler ayrıca Austin'in bir sonraki gösterileri için komik fikirler de önerdiler.

Bir kişi, “IKEA'da yapın ki normal bir oda olduğunu düşünsünler.” ifadelerini kullandı.

Austin, bu yıl birkaç dersinin daha kaldığını ve bir sonraki dersi için şimdiden bir planı olduğunu açıkladı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yılın ilginç tıbbi vakaları: Adam, balık tarafından bıçaklandı, göz içi diş ameliyatı...
'Kaldırımda kayak' şovu sosyal medyada beğeni topladı! Eğlenceli anlar kamerada
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.