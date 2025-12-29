'Kaldırımda kayak' şovu sosyal medyada beğeni topladı! Eğlenceli anlar kamerada

Kategoriler
Muş'ta, dün başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, yaşamı olumsuz etkilerken ilginç görüntülere de sahne oldu. Dün akşam saatlerinde kayak takımlarıyla İstasyon Caddesi'ne giden esnaf Veysel Erten ile 2 arkadaşı, karla kaplı kaldırımda kayak yaparak eğlenceli anlar yaşadı. Kent sakinlerinin meraklı bakışlarla takip ettiği 3 arkadaşın kaldırımda kayak yaparak ilerlemesi cep telefonuyla kayıt altına alındı.