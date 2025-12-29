Karda kayan araç park halindeki aracı devirdi: O anlar kamerada

Kategoriler
Malatya'da saat 08.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Göknar Sokak'ta meydana gelen olayda, bölgede etkili olan kar yağışının ardından meydana gelen buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan bir araç, metrelerce kaydıktan sonra park halindeki bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle park halindeki araç devrilerek ters döndü. Yaşanan kaza çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.