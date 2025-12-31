Menü Kapat
Politika
Editor
Editor
 | Baran Aksoy

Eyyüp Kadir İnan'dan Özgür Özel'e Görkem Duman tepkisi! Sokaklar çöp kaynarken başkan Phuket tatilinde

AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Buca'da temizlik işçileri grevdeyken Belediye Başkanı Görkem Duman'ın sevgilisiyle tatile gitmesine tepki gösterdi. Açıklamasında Özgür Özel'e sert sözlerle yüklenen İnan, "Meydanlarda “emek”, “asgari ücret” söylemleriyle siyaset yapan Özgür Özel’e açık ve net soruyoruz: Yönettiğiniz İzmir’de on binlerce işçi maaşını alamazken, emekçiler aylarca geriden gelirken bu söylemleri hangi vicdanla dile getiriyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Eyyüp Kadir İnan'dan Özgür Özel'e Görkem Duman tepkisi! Sokaklar çöp kaynarken başkan Phuket tatilinde
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
31.12.2025
14:28
|
GÜNCELLEME:
31.12.2025
14:40

Buca Belediyesi’nde maaşların yatmadığı gerekçesiyle temizlik işçileri greve çıkmıştı... İşçiler grevdeyken Belediye Başkanı Görkem Duman'ın sevgilisi sanatçı Sevcan Orhan ile Tayland’ın ünlü Phuket Adası’nda tatile çıkması tepkilere neden oldu.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan da Buca'da işçiler grevdeyken Görkem Duman'ın Phuket Adası'na tatile gitmesine tepki gösterdi. İnan açıklamasında Özgür Özel'i de hedef aldı.

"İŞÇİLER GREVDE, SOKAKLAR ÇÖP YIĞINLARI ALTINDA"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İnan, şu ifadeleri kullandı:

"Meydanlarda “emek”, “asgari ücret” söylemleriyle siyaset yapan Özgür Özel’e açık ve net soruyoruz: Yönettiğiniz İzmir’de on binlerce işçi maaşını alamazken, emekçiler aylarca geriden gelirken bu söylemleri hangi vicdanla dile getiriyorsunuz? Bugün Buca’da işçiler grevde, sokaklar çöp yığınları altında. İzmir susuzlukla, koku ile, altyapı sorunlarıyla mücadele ediyor.

MADDE MADDE SIRALADI

Ancak bu tablo karşısında sorumluluk makamında olanlar çözüm üretmek yerine tatil fotoğraflarıyla gündeme geliyor. Buca Belediye Başkanı, işçi maaşlarının ödenmediği, sokakların çöpten geçilmediği bir dönemde Tayland’ın Phuket kentinde tatilde. Öte yandan siz, Avrupa seyahatlerinde Türkiye’yi şikayet etmeyi siyaset zannediyorsunuz.

Avrupa başkentlerinde ülkeyi şikayet etmek yerine;

  • İzmir’in sokaklarına bakın.
  • Çöpleri toplayın.
  • Grevdeki işçinin sesini dinleyin.
  • İzmirlilerin sorunlarına, hayatına dokunun.
  • Siyaset; nutuk atmak değil, şehir yönetmektir.
  • Emekçinin hakkını korumaktır.
  • Sorumluluk almaktır.
  • Önce işçinin maaşını ödeyin,
  • Önce şehirleri yaşanır hâle getirin.
  • Sonra nereye tatile giderseniz gidin.
  • Zaten ilk yerel seçimlerde sizi tatile biz göndereceğiz, söz.

https://x.com/eyupkadirinan/status/2006028422217085173

