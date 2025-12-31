CHP'den istifa eden 150 kişi AK Parti'ye geçti

Kategoriler
AK Parti Arnavutköy teşkilatının ev sahipliğinde gerçekleştirilen Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi'nde CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan 2 meclis üyesi ve 150 parti üyesine rozetleri takıldı.
Rozetlerin takılmasının ardından konuşma yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti'nin istişare kültürüne ve kapsayıcı yapısına dikkat çekti.
Parti kapılarının emeğiyle ve samimiyetiyle gelen herkese açık olduğunun altını çizen Özdemir, Arnavutköy teşkilatında sergilenen uyum ve birlikteliğin sahaya güçlü şekilde yansıdığını söyledi.