Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

CHP'den istifa eden 150 kişi AK Parti'ye geçti

CHP içinde yaşanan ve halen devam eden krizler nedeniyle partiden istifa eden onlarca kişi AK Parti'ye geçti. Düzenlenen törende 2 meclis üyesi ve 150 parti üyesinin rozetleri takıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
CHP'den istifa eden 150 kişi AK Parti'ye geçti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
31.12.2025
saat ikonu 11:15
|
GÜNCELLEME:
31.12.2025
saat ikonu 11:15

AK Parti Arnavutköy teşkilatının ev sahipliğinde gerçekleştirilen Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi'nde CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan 2 meclis üyesi ve 150 parti üyesine rozetleri takıldı.

CHP'den istifa eden 150 kişi AK Parti'ye geçti

"BİRLİK VE BERABERLİĞİ DAHA DA GÜÇLENDİRİYORUZ"

Rozetlerin takılmasının ardından konuşma yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti'nin istişare kültürüne ve kapsayıcı yapısına dikkat çekti.

CHP'den istifa eden 150 kişi AK Parti'ye geçti

Parti kapılarının emeğiyle ve samimiyetiyle gelen herkese açık olduğunun altını çizen Özdemir, Arnavutköy teşkilatında sergilenen uyum ve birlikteliğin sahaya güçlü şekilde yansıdığını söyledi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yılmaz Büyükerşen aktif siyaseti bıraktığını duyurdu! Kendimi emekli ettim
AK Parti'den Özgür Özel'e tepki! "Dezenformasyon Üretme Merkezi gibi"
AK Partili Mehmet Selim Ensarioğlu: Devlet Bahçeli ile yasaklı maddeleri konuştuk, çok büyük tehlike gördüm
ETİKETLER
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.