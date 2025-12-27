Menü Kapat
Politika
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

AK Partili Mehmet Selim Ensarioğlu: Devlet Bahçeli ile yasaklı maddeleri konuştuk, çok büyük tehlike gördüm

Geçtiğimiz günlerde MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşen AK Parti Milletvekili Mehmet Selim Ensarioğlu, uyuşturucu konusunun gündeme geldiğini belirterek "Çok büyük bir tehlike gördüm. Gençler eğitim görmeli veya meslek olarak yetişmeli." dedi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.12.2025
saat ikonu 20:57
|
GÜNCELLEME:
27.12.2025
saat ikonu 21:03

AK Parti İstanbul Milletvekili Ensarioğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile 19 Aralık'ta yaptığı görüşmenin ayrıntılarını anlattı. Ensarioğlu, "Hem geçmiş olsun dileklerimi iletmek için hem de barış sürecinin başlatılmasına verdiği destekten dolayı teşekkür ettim" dedi.

Ensarioğlu, "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili "Cumhurbaşkanımız ve Bahçeli'nin çabalarıyla ve desteğiyle bu barış süreci başladı ve bana göre çok iyi gidiyor. Halk rahatladı" dedi.

"UYUŞTURUCUYLA İLGİLİ ÇOK BÜYÜK TEHLİKE GÖRDÜM"

Uyuşturucu konusunda da Bahçeli ile konuştuklarını aktaran Ensarioğlu, "Gençlerin hepsi uyuşturucu peşinde koşuyor demiyorum. Ama iş peşinde koşarken, ekmek kazanmaya çalışırken o tuzaklara düşecektir. Ben çok büyük bir tehlike gördüm. Bahçeli'yle bunu görüştüm. İnsana eğitim vermeliyiz. Gençler eğitim görmeli veya meslek olarak yetişmeli" dedi.

AK Partili Mehmet Selim Ensarioğlu: Devlet Bahçeli ile yasaklı maddeleri konuştuk, çok büyük tehlike gördüm

"90'LARDA 23 MİLYON İNSAN KÖYDE ÜRETİCİYDİ, ŞU AN KALAN 4-5 MİLYON"

Tarım ve Orman Bakanı ve DSİ Genel Müdürü'nü ziyaret ettiğini söyleyen Ensarioğlu, "265 bin hektar arazi sulanıyor. Ilısu Barajı buna göre 2 milyon 200 bin hektar arazi sulanıyor. Herkes bu kısma iyi baksın. Bu iki defa sulanırsa o araziler, yani su gittiği zaman, 2 verim verecek en azından. 4 milyon 500 bin hektar arazi sulanacak. Biz hem o gençlere bir iş imkanı sağlarız. Ben bunu da bir hesapladım. 600 bin civarında iş imkanı doğar orada. Bizim dönemimizde 90'lı yıllarda 22-23 milyon insan köyde üreticiydi. Şu anda toplam köylerde kalan nüfus 4-5 milyon. Ve onun yüzde 90'ı da yaşlı kesimidir. Üreticide kalmadı. Şu anda 10-11 milyon buğday kadar üretilebiliyor. Öbürünü dışarıdan satın alıyoruz. Bunlar hem üretici olsa, hem işsizlik giderilmiş olur, hem özel sektörü o bölgeye çekip yatırım yapabiliriz. Oraya tabii otobanları götürmek lazım, hızlandırmak lazım. 10 yılda olacakla bir yılda yapalım. Çılgın bir parayla bir de yılda yapalım" ifadelerini kullandı.

AK Partili Mehmet Selim Ensarioğlu: Devlet Bahçeli ile yasaklı maddeleri konuştuk, çok büyük tehlike gördüm

"KÖYDE SAĞLIK OCAKLARI, ORTAOKULLAR YAPMALIYIZ"

Ensarioğlu, konuşmasının devamında şunları kaydetti:

"Ülkemizin geleceği için, gençlerimizin geleceği için. Gençlerimiz en büyük sermayemizdir. Bunlar için el atıp, çalışmamız lazım. Önce gençlere ümit verelim. Yani ümitsiz olmasınlar. Sanat okulları yaygınlaştırılsın. Çok kısa sürede ailenin gelirine katkıda bulunuyor. Ve mezun oluyor, diploma alıyor, sertifika alıyor. Yani altı ay daha, dokuz ay. Bunun yanında yatırım okulları da yapılabilir. Yeni yetişenler orada okur.

Köye sağlık ocakları, ortaokullar yapmalıyız. Asfalt yapmalıyız. Küçük köyler 3 bin nüfusu bulduğu zaman belediye olmuştu. 10 yıl önce 3 bin 216 belediyemiz vardı. Şimdi bin 700- bin 600 düşürüldü. O küçük yerlerin hepsine belediyeymiş gibi asfaltını yap, ortaokulu yap, sağlık ocağını yap ki hakikaten efendi olsun. Bir de biz bu köylüye yılda iki defa verim alması, sulamayla tamam. Ama enerji indirimi, vergi indirimi, sigorta, işçi sigortası hiç almamalıyız ki cazip hale gelsin. Para kazansın. Köye gitsin para kazansın. Yoksa diyecek beni sen şehirde oturuyorsun beni köye geri mi gönderiyorsun."

LEYLA ZANA'YA KÜFÜRLÜ TEZAHÜRATA BAHÇELİ'DEN TEPKİ

Somaspor-Bursaspor karşılaşmasında, Bursaspor tribünlerinden Leyla Zana’ya yönelik cinsiyetçi ve küfürlü sloganlar atılmasına ilişkin Ensarioğlu, "Bahçeli çok üzüldü. Dedi ki 'tarihini hatırlamıyorum. Bir tarihte İstanbul'da Beşiktaş'a gittim. Koyu bir Beşiktaşlıyım. Gittim orada böyle benzeri onun gibi tezahürat yapıldı. Oradaki takımlar yani. Takımlar argo konuşmalar. Ya ben rahatsız oldum bir daha da gitmedim.'

AK Partili Mehmet Selim Ensarioğlu: Devlet Bahçeli ile yasaklı maddeleri konuştuk, çok büyük tehlike gördüm

"KADININ KÜRT'Ü TÜRK'Ü YOKTUR"

Bu seneyi aile yılı ilan ettik. Aile dedin, namus dedin, ana dedin, kadındır. Kadının Kürt'ü, Türk'ü yoktur. Evladı olan ana anadır, evladı olan anne anadır. Yani benim için Cumhuriyeti'nin elleri de Diyarbakır'ın elleri de benim anamdır. Ben ellerini öperim. Hangi akıllı aklı, hangi edepli? Evine giderse karının, kızının yüzüne nasıl bakarsın. Kızın sana dese baba sen bir kadına küfür et. O kadın burada değil. O kadın milletvekili değil. Kızına, karına nasıl anlatırsın bunu" diye konuştu.

