Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

AK Parti'den Özgür Özel'e tepki! "Dezenformasyon Üretme Merkezi gibi"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP lideri Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi. Çelik, "CHP Genel Başkanlığı bir “dezenformasyon üretme merkezi” gibi hareket ediyor" dedi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.12.2025
saat ikonu 16:51
|
GÜNCELLEME:
28.12.2025
saat ikonu 16:53

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "F-16'lar İHA'yı düşürmek için Erdoğan'ı bekledi" şeklindeki açıklamalarına tepki gösterdi.

"DEZENFORMASYON ÜRETME MERKEZİ GİBİ HAREKET EDİYOR"

Çelik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"CHP Genel Başkanlığı bir “dezenformasyon üretme merkezi” gibi hareket ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iç ve dış politikaya dair yaptığı her açıklamada siyaset ve devlet hayatımız hakkında yeni bir yanlışa imza atıyor.

"YALAN SİYASETİ" İLE YOL ARKADAŞLIĞI YAPIYOR"

Üstelik bu yanlış bilgilerle Cumhurbaşkanımızı eleştirmeye kalkıyor. Sonunda ise CHP Genel başkanı ile “yalan siyaseti” arasındaki yol arkadaşlığı bir kere daha ispatlanmış oluyor.

Cumhurbaşkanımızın siyasi dirayetini ve devletimizi yönetme iradesini milletimiz takdir etmektedir. Tüm dünya da bunu dile getirmektedir. Özgür Özel’in CHP Genel Merkezi dışında kimsenin ciddiye almadığı iddiaları, sadece kötü bir siyaset sicilinin sayfalarını çoğaltmaktadır."

#Politika
