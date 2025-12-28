Özgür Özel'in İHA iddialarına jet cevap! "Art niyetli bir açıklama"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) CHP lideri Özgür Özel'in bir İHA’nın düşürülmesine yönelik Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat beklendiği yönündeki iddialara ilişkin bir açıklama yayımladı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bilindiği üzere 15 Aralık’ta Karadeniz yönünden hava sahamıza yaklaşan bir İHA, tespit edilmesinin ardından F-16’larımız tarafından takip edilmiş ve barış dönemi prosedürlerinin tamamlanmasını müteakip güvenli bir bölgede kontrollü bir müdahaleyle vurularak düşürülmüştür. İHA’nın Sayın Cumhurbaşkanımızdan talimat beklendiği için veya menşei kaygı yarattığı için geç düşürüldüğü iddiaları açık bir dezenformasyondur.

"YETKİ HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI'NDA"

Halihazırda yürürlükte olan ve hava sahasının yönetimi ve savunmasında kullanılan “Angajman Kuralları Direktifi” dokümanı kapsamında düşürme yetkisi Genelkurmay Başkanlığımızda olup, olay günü gelişmeler çerçevesinde bu yetki kullanılmak üzere gecikmeksizin Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza devredilmiştir.

"ART NİYETLİ BİR AÇIKLAMA"

Eksik ve yanlış bilgilerden oluşan ve gerçeklerle bağdaşmayan bu tarz spekülatif açıklamalar halkımızı yanlış yönlendirmeye ve devletimize olan güveni sarsmaya yönelik art niyetli açıklamalardır. Kamuoyunun dezenformasyonlara karşı sadece resmi kaynaklarca yapılan açıklamaları dikkate alması önem teşkil etmektedir."

DURAN'DAN ÖZEL'E TEPKİ

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da CHP Genel Başkanı Özel'in bu açıklamalarına tepki gösterdi. Duran, "Sayın Özel’e, spekülasyon ve dezenformasyon içeren değerlendirmeler yerine, resmî kurumlarımız tarafından yapılan açıklamaları dikkate almasını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

