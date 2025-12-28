Menü Kapat
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda yeni dalga! Veyis Ateş, Taner Çağlı'nın da içinde bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonları kapsamında aralarında gazeteci Veyis Ateş, sosyal medya fenomeni Taner Çağlı, Suma Han adlı mekanın sahibi Cengiz Can Atasoy, sosyal medyada 'The Bacım' lakabıyla tanınan Şebnem İnan ve Nilay Didem Kılavuz'un da aralarında bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı.

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu operasyonundan bugüne kadar 23 kişi tutuklandı. Kasım Garipoğlu, Şeyma Subaşı ve Mert Vidinli'nin firari olduğu soruşturmada bugün sabah saatlerinde yapılan yeni operasyonda Habertürk’ün eski yöneticisi Veyis Ateş, sosyal medya fenomeni Taner Çağlı, Suma Han adlı gece kulübü sahibi Cengiz Can Atasoy, 'The Bacım' mahlaslı sosyal medya fenomeni Şebnem İnan ve Nilay Didem Kılavuz’un da aralarında bulunduğu 17 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda yeni dalga! Veyis Ateş, Taner Çağlı'nın da içinde bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı

14 KİŞİ YAKALANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında 15 kişi hakkında "Uyuşturucu madde ticareti", "Uyuşturucu kullanımı için özel yer sağlama, kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma", "Uyuşturucu madde kullanma", "Fuhuşa teşvik ve aracılık" suçlamalarıyla gözaltı kararı verildi. İstanbul ve Muğla illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı. 1 şüpheli şahsın yakalama işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda yeni dalga! Veyis Ateş, Taner Çağlı'nın da içinde bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı

5 MEKANA YAPILAN BASKINDA 3 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Aynı soruşturma kapsamında İstanbul'da bulunan ünlü mekanlara da uyuşturucu baskını yapıldı. Amaya, Bebek Oteli, Kastel Elektro Müzik, Suma Han ve Taksim İQ isimli mekanlarda yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi. Mekanlarda yapılan aramalar sonrasında 3 şüpheli gözaltına alındı. Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 17'e ulaştı.

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda yeni dalga! Veyis Ateş, Taner Çağlı'nın da içinde bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı

İKİ İSİM DAHA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Öte yandan sabah saatlerinde aynı operasyon kapsamında rapçi Ege Karataşlı ve 2016 Miss Türkiye güzeli manken Buse İskenderoğlu’nun da gözaltına alındığı öğrenilmişti.

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda yeni dalga! Veyis Ateş, Taner Çağlı'nın da içinde bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı
