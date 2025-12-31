Menü Kapat
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yıl dolayısıyla video mesaj yayınladı. Terörsüz Türkiye sürecinden 500 bin konut projesine, Suriyelilerin memleketlerine dönüşünden Gazze soykırımına birçok konuya değinen Erdoğan, "Laf yerine iş üretecek, polemik yerine icraat yapacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yıl mesajı paylaştı. Ekonomi programlarının olumlu sonuçlarına şahitlik edildiğini dile getiren Erdoğan, "Üretim, yatırım, istihdam ve ihracatta vites yükseltiyoruz." dedi.

500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ

Pazartesi günü kuraları çekilen 500 bin sosyal konut projesine ilişkin de konuşan Erdoğan, "Konut kira fiyatlarındaki köpüğün inmesine katkı verecek." ifadelerini kullandı.

Ekonomideki kazanımları bu yıl reformlarla canlandıracaklarını da sözlerine ekleyen Erdoğan, deprem bölgesindeki şehirleri yeniden ayağa kaldırmayı başardıklarını söyledi. Omuz verenlere teşekkür eden Cumhurbaşkanı "Yapılan işi kötüleyenlere afet bölgesine davet ediyoruz." dedi.

SURİYELİLERİN GERİ DÖNÜŞLERİ

Suriye'deki savaşın bitmesinin ardından bir 600 bin Suriyelinin ülkesine döndüğünü dile getiren Erdoğan, "Suriye'de huzur kökleştikçe gönüllü geri dönüşleri arttı." dedi.

Her şekilde Suriye'nin yanında olacaklarını da vurgulayan Erdoğan, "Güçlü bir Suriye bölgeye müstesna katkılar yapacaktır." dedi.

"SOYKIRIMI ASLA UNUTTURMAYACAĞIZ"

Erdoğan, İsrail'in Gazze saldırılarına tepki gösterip "İsrail adalete hesap verene kadar susmayacağız." dedi.

"SÜREÇ YENİ BİR SAYFA AÇACAK"

Terörsüz Türkiye'ye ilişkin de önemli mesajlar veren Erdoğan, "Önemli eşiği geride bıraktık. Cumhur İttifakı olarak bu süreçte çözüme konsantre oldu. Tüm gövdemizi taşın altına koyduk. Süreç yeni bir sayfa açacak. Komisyonun uzlaşı ruhuyla hareket etmesi arzumuzdur. Çıkar hesaplarına kurban edilemez." diye konuştu.

