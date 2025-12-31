Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Kademeli emeklilik bekleyenlere kritik 2026 uyarısı! İsa Karakaş canlı yayında açıkladı

Milyonlarca vatandaş 2026 yılında yapılacak sosyal güncellemeleri bekliyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber'de katıldığı canlı yayında kademeli emeklilik, staj mağduriyeti ve Bağ-Kur 7200 prim günü düzenlemesi için 2026 yılını işaret ederek çok kritik bilgiler paylaştı.

KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
31.12.2025
11:44
|
GÜNCELLEME:
31.12.2025
12:05

Emeklilikte kademe bekleyenler, ev kadınları, polis, asker ve kamu işçileri, belediye personelleri, çırak ve kalfalar, Bağ-Kurlular 2026 yılında müjde bekliyor. TGRT Haber'de canlı yayın konuğu olan Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, 2026 yılının gündem konuları hakkında çok kritik bilgiler paylaştı.

Karakaş, 2025 yılında vaatlerin hayata geçirilmesini bekleyen yaklaşık 10 milyon ev hanımı olduğuna dikkat çekerek, "2026 yılı itibarıyla primlerin ciddi şekilde arttığını görüyoruz. Bu nedenle devletin prim desteği ve yıpranma payı konusunda bir düzenleme yapması bekleniyor. En hızlı adımın ev hanımları için atılacağını öngörüyorum" dedi.

Kademeli emeklilik bekleyenlere kritik 2026 uyarısı! İsa Karakaş canlı yayında açıkladı

3600 EK GÖSTERGE İÇİN UMUTLU BEKLEYİŞ

Memurların uzun süredir beklediği 3600 ek gösterge konusunda karamsar olunmaması gerektiğini vurgulayan Karakaş, "3600 ek gösterge ilk kez 2018’de gündeme geldi, 2023’te hayata geçti. Şimdi yeni bir aşamadayız. Bu yıl içinde gerçekleşmesi muhtemel" ifadelerini kullandı.

Kademeli emeklilik bekleyenlere kritik 2026 uyarısı! İsa Karakaş canlı yayında açıkladı

BAĞ-KUR VE PRİM GÜN SAYISI

Bağ-Kurluların prim gün sayısına ilişkin beklentilerine de değinen Karakaş, “Cumhurbaşkanımızın bu konuda açıklaması net, gecikme olsa bile mutlaka gerçekleşecektir. 9000 prim günü meselesi mutlaka ele alınacak, 7200 prim günü konusu da ifa edilecektir" dedi.

Kademeli emeklilik bekleyenlere kritik 2026 uyarısı! İsa Karakaş canlı yayında açıkladı

TAŞERON, BELEDİYE İŞÇİLERİ VE KAMU ÇALIŞANLARI

Taşeron işçileriyle ilgili beklentilerin uzun yıllardır sürdüğünü hatırlatan Karakaş, "Yemekhane çalışanları, şoförler gibi 15-20 yıldır çalışan taşeron işçileri için beklenti devam ediyor" dedi.

Belediye işçilerine ilişkin olarak ise "Tam kadro sağlanamadı. 2026 yılında belediye işçilerinin de ciddi beklentileri var" değerlendirmesinde bulundu.

Kademeli emeklilik bekleyenlere kritik 2026 uyarısı! İsa Karakaş canlı yayında açıkladı

EMEKLİLİKTE KADEME BEKLEYENLER

Emeklilikte kademe bekleyenlerin mücadelesini “çok güçlü” olarak nitelendiren Karakaş, "EYT 20 yılda sonuç verdi. Emeklilikte kademe ise 2023’te başladı. 2026 yılına kadar bu şekilde haklarını aramaya devam ederlerse başarıya ulaşacaklarını öngörüyorum" dedi.

Staj ve çıraklık mağduriyetinin de uzun süredir devam ettiğini belirten Karakaş, bu alanda da gelişme beklendiğini ifade etti.

Kademeli emeklilik bekleyenlere kritik 2026 uyarısı! İsa Karakaş canlı yayında açıkladı

ASKER, POLİS VE KAMU GÖREVLİLERİ

Asker, polis ve kamu görevlilerinin borçlanma nedeniyle hak aradığını dile getiren Karakaş, “Borçlanma geriye gitmediği için mağduriyet oluşuyor. Bu grupların sendikası olmadığı için seslerini duyurmaları zor. Onlar için de düzenleme bekliyoruz” dedi.

Kademeli emeklilik bekleyenlere kritik 2026 uyarısı! İsa Karakaş canlı yayında açıkladı

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI VE ENFLASYON

Karakaş, en düşük emekli maaşına ilişkin olarak, “20 bin liranın altında olmayacak” ifadesini kullandı.
TÜİK’in 5 Ocak’ta açıklayacağı enflasyon rakamına ilişkin beklentisini de paylaşan Karakaş, oranın yüzde 1’in altında geleceğini öngördüğünü söyledi.

Kademeli emeklilik bekleyenlere kritik 2026 uyarısı! İsa Karakaş canlı yayında açıkladı

BES’TE DEĞİŞİKLİK GÜNDEMDE

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile ilgili de önemli açıklamalarda bulunan Karakaş, “Devlet katkı payı daha önce yüzde 25’ti, yüzde 30’a çıktı ve toplanan para 2 trilyon lirayı geçti. Bu kaynak Türkiye bütçesi için hayati öneme sahip. Payın düşmesi ‘bindiğimiz dalı kesmek’ olur ancak ne yazık ki böyle bir düzenleme gündemde” dedi.

YIL SONU VE 2026 İÇİN KRİTİK HESAP

2025 yılı için yılın son fırsatına dikkat çeken Karakaş, “Bugün 312 bin 66 TL yatıran bir kişi 93 bin 613 TL devlet katkısını otomatik kazanıyor. Bugün toplu para yatıranlar da bu haktan yararlanabiliyor. Devlet bankalarında kampanyalar da var” dedi.

2026 yılına ilişkin hesaplamayı da paylaşan Karakaş, “2026’da 396 bin 360 TL yatıran bir kişi 118 bin 906 TL devlet katkısı kazanacak. Ben kendi adıma 1 Ocak’ta fonuma yatıracağım. Bir değişiklik olursa bu geriye dönük olmayacaktır” ifadelerini kullandı.

Karakaş, olası bir düşüşte vatandaşların ortalama 40 bin TL’ye yakın kayıp yaşayabileceğini belirterek, “Mağduriyet olmaması için değişiklikten önce bu kazanç fırsatı değerlendirilebilir” değerlendirmesinde bulundu.

#Ekonomi
