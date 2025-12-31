Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Emekli maaşında yüzde 25 kesinti olacak! 1 Ocak'tan itibaren kimleri kapsayacak?

Aralık 31, 2025 10:02
1
emekli maaşı kesintisi

Sosyal Güvenlik Kurumuna prim borcu bulunduğu sonradan tespit edilen emeklilerin emekli maaşında yüzde 25 oranına kadar kesinti yapılacak. Kesinti uygulaması 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren başlayacak. Peki bu uygulama kimleri kapsayacak?

 

2
vergi kanunu

Aralık ayının ilk haftasında TBMM’de kabul edilen vergi kanunları ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun 19 Aralık’ta Resmi Gazete’de yayımlandı. Kanunun 25’nci maddesiyle 5510 Sayılı Kanuna madde eklendi. 
 

3
emekli aylığı alanlar

Habertürk'te yer alan habere göre Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) emekli aylığı alanlar ile geçici veya sürekli işgöremezlik geliri alanların kendi sigortalılığı nedeniyle oluşan genel sağlık sigortası primi dahil prim ve prime ilişkin borçları, yüzde 25 oranını geçmemek üzere emekli aylıklarından kesinti yapılarak tahsil edilecek.
 

4
EMEKLİ KESİNTİ

PRİM BORCU OLAN EMEKLİLER DİKKAT!

Prim borcu bulunan emeklilerin aylıklarında kesinti yapılmasına dair “Ek Madde 24”, 1 Ocak 2026 tarihinde, yani yarın yürürlüğe girecek. Prim borcu olduğu sonradan tespit edilen emeklilerin aylıklarından ocak ayından itibaren kesinti yapılmaya başlanacak.
 

5
Emekli aylığında yapılacak kesinti

KİMLER KESİNTİDEN ETKİLENECEK?

Emekli aylığında yapılacak kesintiden geçmişte prim borcu bulunduğu sonradan tespit edilen emekliler etkilenecek. BAĞ-KUR’luların emeklilik başvurusu yaptıklarında SGK’ya prim borcu olup olmadığı araştırıldığı için BAĞ-KUR emeklileri bu uygulamadan etkilenmeyecekler.
 

6
SSK Emekli Sandığı emekli aylığı

SSK veya Emekli Sandığı’ndan emekli aylığı başvurusu yapanların geçmişte prim borcu olup olmadığı sorgulanmadan emekli aylığı bağlanıyor. Bu nedenle SSK veya Emekli Sandığı’ndan emekli olanların geçmişte prim borcu olduğu sonradan ortaya çıkabiliyor.
 

7
DEVLET MEMURU

Örneğin devlet memuru ya da işçi olan bir kişi herhangi sebeple işinden ayrıldığı dönemde genel sağlık sigortası (GSS) prim borcu doğmuş, daha sonra tekrar çalışmaya başlayarak SSK veya Emekli Sandığı’ndan emeklilik başvurusu yapmış olabiliyor. SSK ve Emekli Sandığı kapsamındaki bu kişiler emekliliğe hak kazandıklarında prim borçları sorgulanmadan emekli ediliyorlar.
 

8
genel sağlık sigortası primi

BAĞ-KURLUYA PRİM ŞARTI

Oysa BAĞ-KUR’lulara emekli aylığı bağlanabilmesi için kendi sigortalılığı nedeniyle genel sağlık sigortası primi dahil, prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması gerekiyor. BAĞ-KUR’lu kişinin ölümü halinde eş ve çocuklarına dul ve yetim aylığı bağlanırken de prim borcunun ödenmiş olması şartı aranıyor. Prim borcu ödenmeyen BAĞ-KUR’lu veya hak sahiplerine emekli aylığı ya da dul ve yetim aylığı bağlanmıyor.
 

9
SSK veya Emekli Sandığı

SSK veya Emekli Sandığı kapsamında emekli aylığı bağlanırken borç sorgulaması yapılmadığından, geçmişte prim borcu bulunduğu emekli ayığı bağlandıktan yıllar sonra ortaya çıkabiliyor..
 

10
Prim borcu

1,3 MİLYON KİŞİ ETKİLENECEK

Prim borcu bulunduğu sonradan tespit edilen emekli sayısı 1,3 milyona ulaşıyor. Bunların toplam borcu ise 2025 yılı itibarıyla 2,9 milyar lirayı buluyor.

11
DUL VE YETİM AYLIĞI

DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLAR DİKKAT!

SGK’dan dul ve yetim aylığı almakta olan kişiler de bu düzenlemeden etkilenecekler. Hayatını kaybetmiş olan kişinin geçmişte prim borcu olduğu ortaya çıkarsa, bu kişiden dolayı ödenen dul ve yetim aylıklarından da yüzde 25 oranına kadar kesinti yapılacak.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.