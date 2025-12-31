Emekli maaşında yüzde 25 kesinti olacak! 1 Ocak'tan itibaren kimleri kapsayacak?

BAĞ-KURLUYA PRİM ŞARTI

Oysa BAĞ-KUR’lulara emekli aylığı bağlanabilmesi için kendi sigortalılığı nedeniyle genel sağlık sigortası primi dahil, prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması gerekiyor. BAĞ-KUR’lu kişinin ölümü halinde eş ve çocuklarına dul ve yetim aylığı bağlanırken de prim borcunun ödenmiş olması şartı aranıyor. Prim borcu ödenmeyen BAĞ-KUR’lu veya hak sahiplerine emekli aylığı ya da dul ve yetim aylığı bağlanmıyor.

