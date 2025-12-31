Emekli için kötü senaryo ortadan kalktı! İsa Karakaş Ankara'dan kesin kulis bombası patlattı!

"Önceki yıllarda beklentiler ve açıklanan enflasyon oranlarıyla ilgili yaptığım analizde TÜİK’in aralık ayında açıklayacağı enflasyon en az %0,70 en fazla %0,90’larda bir rakam olacaktır" diyen Karakaş, SGK mevzuatının zam hesabı konusunda net olduğunu; son 6 aylık enflasyon neyse, emekli zammının da bundan daha az olamayacağını vurguladı.

