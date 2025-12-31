Menü Kapat
SON DAKİKA!
Emekli için kötü senaryo ortadan kalktı! İsa Karakaş Ankara'dan kesin kulis bombası patlattı!

Aralık 31, 2025 09:19
1
emekli maaşı zammı

SSK, Bağ-Kur, Oda, Borsa ve Banka Sandığı emeklilerinin en son Temmuz 2025’te maaş zammı almıştı. Şimdi gözler, 5 Ocak 2026 sabahı açıklanacak olan o kritik aralık ayı enflasyon verisinde. Son enflasyon verisiyle birlikte maaşlara gelecek zam oranı da belli olacak.

2
2025 Aralık ayı enflasyonu

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, Ocak 2026’da hesaplarda görülecek zam oranı hakkında çok kritik bilgiler paylaştı.

TÜİK’in 2025 Aralık ayı enflasyonu için bir sürpriz beklemediğini belirten Karakaş, "2025 Aralık ayı enflasyonunu beklentilerin altında hatta %1’in altında bekliyorum" dedi.
 

3
enflasyon oranları

"Önceki yıllarda beklentiler ve açıklanan enflasyon oranlarıyla ilgili yaptığım analizde TÜİK’in aralık ayında açıklayacağı enflasyon en az %0,70 en fazla %0,90’larda bir rakam olacaktır" diyen Karakaş, SGK mevzuatının zam hesabı konusunda net olduğunu; son 6 aylık enflasyon neyse, emekli zammının da bundan daha az olamayacağını vurguladı.
 

4
EMEKLİ ZAMMI

İLK ALTI AYLIK ZAM CEPTE

Karakaş, "Temmuz-Kasım dönemini kapsayan 5 aylık kümülatif artış %11,21 olarak tescillendi. Yani bugün itibarıyla her emekli, aralık verisi "sıfır" bile gelse bu zammı cebine koydu" dedi.

 

5
EMEKLİ AYLIĞI

Karakaş, "Belirtmiş olduğum %0,80 ve %0,90 aralık ayı enflasyon oranlarına göre;
%12,10-12,25 aralığında bir zam söz konusu olacaktır. Maalesef %12,5 bile uzak görünüyor" dedi.
 

6
kök maaş emekli maaşı

EMEKLİYE SIFIR ZAM İHTİMALİ VAR MI?

“Özellikle kök maaşı 15.000 TL ve altında olan emekliler, eğer taban aylık düzenlemesi (yeni yasa) yapılmazsa, enflasyon zammına rağmen aynı parayı almaya devam edebilir” diyen Karakaş, Ankara’dan aldığı kulis bilgisiyle bu kötü senaryonun tamamen ortadan kalktığını söyledi.
 

7
en düşük emekli maaşı

20 BİN LİRA'NIN ALTINDA KALMAYACAK

Karakaş, en düşük emekli maaşının psikolojik sınır olan 20 bin TL’ye çekilmesi de gündeme gelmeye başladığını belirtti.
 

8
REFAH PAYI VE SEYYANEN ZAM

REFAH PAYI VE SEYYANEN ZAM

Kök maaş sorunu olmayan emekliler için ise Ankara’nın koridorlarında dolaşan bilgilerin pek iç açıcı olmadığını belirten uzman isim, "Ekonomi yönetiminin sıkı para politikası nedeniyle şu an için seyyanen zam gündemde yok, refah payı için henüz yeşil ışık yakılmış değil "dedi.
 

9
en düşük emekli maaşı

Karakaş, tek umudunun en düşük emekli maaşının (şu an 16.881 TL civarı baz alınan tutar) yasal düzenlemeyle (18 BİN 948 TL veya 20 BİN TL) yukarı çekilmesi olduğunu ifade etti.
 

TGRT Haber
