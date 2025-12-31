Emekli için kötü senaryo ortadan kalktı! İsa Karakaş Ankara'dan kesin kulis bombası patlattı!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
SSK, Bağ-Kur, Oda, Borsa ve Banka Sandığı emeklilerinin en son Temmuz 2025’te maaş zammı almıştı. Şimdi gözler, 5 Ocak 2026 sabahı açıklanacak olan o kritik aralık ayı enflasyon verisinde. Son enflasyon verisiyle birlikte maaşlara gelecek zam oranı da belli olacak.
Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, Ocak 2026’da hesaplarda görülecek zam oranı hakkında çok kritik bilgiler paylaştı.
TÜİK’in 2025 Aralık ayı enflasyonu için bir sürpriz beklemediğini belirten Karakaş, "2025 Aralık ayı enflasyonunu beklentilerin altında hatta %1’in altında bekliyorum" dedi.
"Önceki yıllarda beklentiler ve açıklanan enflasyon oranlarıyla ilgili yaptığım analizde TÜİK’in aralık ayında açıklayacağı enflasyon en az %0,70 en fazla %0,90’larda bir rakam olacaktır" diyen Karakaş, SGK mevzuatının zam hesabı konusunda net olduğunu; son 6 aylık enflasyon neyse, emekli zammının da bundan daha az olamayacağını vurguladı.
Karakaş, "Temmuz-Kasım dönemini kapsayan 5 aylık kümülatif artış %11,21 olarak tescillendi. Yani bugün itibarıyla her emekli, aralık verisi "sıfır" bile gelse bu zammı cebine koydu" dedi.
Karakaş, "Belirtmiş olduğum %0,80 ve %0,90 aralık ayı enflasyon oranlarına göre;
%12,10-12,25 aralığında bir zam söz konusu olacaktır. Maalesef %12,5 bile uzak görünüyor" dedi.
“Özellikle kök maaşı 15.000 TL ve altında olan emekliler, eğer taban aylık düzenlemesi (yeni yasa) yapılmazsa, enflasyon zammına rağmen aynı parayı almaya devam edebilir” diyen Karakaş, Ankara’dan aldığı kulis bilgisiyle bu kötü senaryonun tamamen ortadan kalktığını söyledi.
Karakaş, en düşük emekli maaşının psikolojik sınır olan 20 bin TL’ye çekilmesi de gündeme gelmeye başladığını belirtti.
Kök maaş sorunu olmayan emekliler için ise Ankara’nın koridorlarında dolaşan bilgilerin pek iç açıcı olmadığını belirten uzman isim, "Ekonomi yönetiminin sıkı para politikası nedeniyle şu an için seyyanen zam gündemde yok, refah payı için henüz yeşil ışık yakılmış değil "dedi.
Karakaş, tek umudunun en düşük emekli maaşının (şu an 16.881 TL civarı baz alınan tutar) yasal düzenlemeyle (18 BİN 948 TL veya 20 BİN TL) yukarı çekilmesi olduğunu ifade etti.