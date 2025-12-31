İslam Memiş'ten son altın uyarısı! Ocak ayı için tüyo verdi: Nakde ihtiyacı olanlar dikkat

ALTIN VE GÜMÜŞ NE DURUMDA?

"Yani dün biraz tepki alımı vardı, şu anda Gümüş tarafında %6,5 civarında satışlarla güne başladı.



Yani 71 dolara kadar geriledi.



Zaten gümüş tarafında ve altın tarafında kısa vadeli bir düzeltme kaçınılmazdır onu beklemeye devam ediyoruz.



Tabi 80 dolar seviyesinin üzerindeydi bu arada. Bu düzeltmeler yine teknik olarak bu aradaki fark teknik olarak bence devam edecek kısa vadeli.





