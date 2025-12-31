İslam Memiş'ten son altın uyarısı! Ocak ayı için tüyo verdi: Nakde ihtiyacı olanlar dikkat

Kategoriler
Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş, yılın son gününde geriye giden altın ve gümüşe dair değerlendirmelerde bulundu.
2026 için tahminlerini yapan Memiş özellikle altınla ilgili yatırımcıya ocak ayı tüyosu verdi.
Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş'in katıldığı canlı yayındaki öngörüleri şöyle:
ALTIN VE GÜMÜŞ NE DURUMDA?
"Yani dün biraz tepki alımı vardı, şu anda Gümüş tarafında %6,5 civarında satışlarla güne başladı.
Yani 71 dolara kadar geriledi.
Zaten gümüş tarafında ve altın tarafında kısa vadeli bir düzeltme kaçınılmazdır onu beklemeye devam ediyoruz.
Tabi 80 dolar seviyesinin üzerindeydi bu arada. Bu düzeltmeler yine teknik olarak bu aradaki fark teknik olarak bence devam edecek kısa vadeli.
‘OCAK AYINDA UYARIMIZI YAPACAĞIZ’
Ocak ayı içerisinde o beklediğimiz düzeltmeler bittikten sonra burada yine yayınlarımızda altın ve gümüş yatırımcılarına işte bu düzeltmeler bitti.
Artık düğün yapacaklar altın borcu olanlar altın alımı için fırsat kollayanlar devreye girebilir uyarımızı yapacağız.
ALTINDA DÜŞÜŞLER DEVAM EDEBİLİR
Altın tarafında şu aşamada biraz daha kar satışlarının ben devamını bekliyorum.
O kar satışları teknik olarak bittikten sonra tekrar yukarı yürüdüğü hareketleri görmeye devam ederiz.
GRAM ALTINDA DA DÜŞÜŞ VAR
Gram altın tarafında da 6370 lira seviyesi vardı. Şu anda 6169 lira seviyesi var. Orada da 0.73 puan %1'e varan düşüşler var altın tarafında.
2026 HAZİRANA DİKKAT
2026 yılında yılın ilk yarısına kadar değerli metaller tarafında altın, gümüş, platin, paladyum tarafında değer artışları bekliyoruz ama yılın ikinci yarısında rüzgar tersine eser.
ALTIN DİNLENECEK
Ve 2026 yılının tamamında çok agresif bir getiri sağlayan, çok hızlı yükselen altın değil de biraz daha yatay dinlenen biraz daha kar satışlarının olduğu bir piyasa karşımızda olacak.
EV VE ARABA ALACAKLAR
O yüzden Ev alacaklar, araba alacaklar, nakde ihtiyacı olanlar. Yılın ilk yarısını bence değerlendirmeli. Ondan sonra tekrar diğer ihtiyaçlarını karşılamalı.”