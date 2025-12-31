Menü Kapat
TGRT Haber
İslam Memiş'ten son altın uyarısı! Ocak ayı için tüyo verdi: Nakde ihtiyacı olanlar dikkat

Aralık 31, 2025 11:42
1
İslam Memiş'ten son altın uyarısı! Ocak ayı için tüyo verdi: Nakde ihtiyacı olanlar dikkat

Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş, yılın son gününde geriye giden altın ve gümüşe dair değerlendirmelerde bulundu.

2026 için tahminlerini yapan Memiş özellikle altınla ilgili yatırımcıya ocak ayı tüyosu verdi.

Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş'in katıldığı canlı yayındaki öngörüleri şöyle:

 

 

2
İslam Memiş'ten son altın uyarısı! Ocak ayı için tüyo verdi: Nakde ihtiyacı olanlar dikkat

ALTIN VE GÜMÜŞ NE DURUMDA?

 "Yani dün biraz tepki alımı vardı, şu anda Gümüş tarafında %6,5 civarında satışlarla güne başladı.

Yani 71 dolara kadar geriledi.

Zaten gümüş tarafında ve altın tarafında kısa vadeli bir düzeltme kaçınılmazdır onu beklemeye devam ediyoruz.

Tabi 80 dolar seviyesinin üzerindeydi bu arada. Bu düzeltmeler yine teknik olarak bu aradaki fark teknik olarak bence devam edecek kısa vadeli.


 

 

 

3
İslam Memiş'ten son altın uyarısı! Ocak ayı için tüyo verdi: Nakde ihtiyacı olanlar dikkat

'OCAK AYINDA UYARIMIZI YAPACAĞIZ'

Ocak ayı içerisinde o beklediğimiz düzeltmeler bittikten sonra burada yine yayınlarımızda altın ve gümüş yatırımcılarına işte bu düzeltmeler bitti.

Artık düğün yapacaklar altın borcu olanlar altın alımı için fırsat kollayanlar devreye girebilir uyarımızı yapacağız.


 

4
İslam Memiş'ten son altın uyarısı! Ocak ayı için tüyo verdi: Nakde ihtiyacı olanlar dikkat

ALTINDA DÜŞÜŞLER DEVAM EDEBİLİR

Altın tarafında şu aşamada biraz daha kar satışlarının ben devamını bekliyorum.

O kar satışları teknik olarak bittikten sonra tekrar yukarı yürüdüğü hareketleri görmeye devam ederiz.

 

5
İslam Memiş'ten son altın uyarısı! Ocak ayı için tüyo verdi: Nakde ihtiyacı olanlar dikkat

GRAM ALTINDA DA DÜŞÜŞ VAR

Gram altın tarafında da 6370 lira seviyesi vardı. Şu anda 6169 lira seviyesi var. Orada da 0.73 puan %1'e varan düşüşler var altın tarafında.


 

6
İslam Memiş'ten son altın uyarısı! Ocak ayı için tüyo verdi: Nakde ihtiyacı olanlar dikkat

2026 HAZİRANA DİKKAT

2026 yılında yılın ilk yarısına kadar değerli metaller tarafında altın, gümüş, platin, paladyum tarafında değer artışları bekliyoruz ama yılın ikinci yarısında rüzgar tersine eser.

7
İslam Memiş'ten son altın uyarısı! Ocak ayı için tüyo verdi: Nakde ihtiyacı olanlar dikkat

ALTIN DİNLENECEK

Ve 2026 yılının tamamında çok agresif bir getiri sağlayan, çok hızlı yükselen altın değil de biraz daha yatay dinlenen biraz daha kar satışlarının olduğu bir piyasa karşımızda olacak.

8
İslam Memiş'ten son altın uyarısı! Ocak ayı için tüyo verdi: Nakde ihtiyacı olanlar dikkat

EV VE ARABA ALACAKLAR

O yüzden Ev alacaklar, araba alacaklar, nakde ihtiyacı olanlar. Yılın ilk yarısını bence değerlendirmeli. Ondan sonra tekrar diğer ihtiyaçlarını karşılamalı."

 

