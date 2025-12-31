Çin, Japonya’nın 20 yıllık üstünlüğüne son veriyor

Kategoriler
Küresel otomotiv pazarında dengeler hızla değişiyor. Çinli üreticiler, 2025’te dünya genelinde Japon rakiplerinden daha fazla araç satarak 20 yılı aşkın süredir süren liderliği devralmaya hazırlanıyor.
Küresel otomotivde uzun yıllardır değişmeyen tablo bu kez bozulmak üzere. Nikkei China’nın Kasım 2025’e kadar olan sektör verilerine dayanan raporuna göre, Çinli otomobil üreticileri bu yıl dünya genelinde Japon rakiplerini geride bırakmaya hazırlanıyor. Eğer beklentiler gerçekleşirse, Japon markalarının 20 yılı aşkın süredir sürdürdüğü yıllık satış liderliği ilk kez Çin’e geçmiş olacak.
Otomotiv şirketlerinin kamuya açıkladığı veriler ile S&P Global Mobility tahminlerine dayanan projeksiyonlar, Çinli üreticilerin 2025’te küresel çapta yaklaşık 27 milyon araç satacağını ortaya koyuyor. Japon üreticilerde ise bu rakamın 25 milyonun biraz altında kalması bekleniyor. Hesaplamalar; binek ve ticari araçları kapsıyor, iç pazar satışları ile ihracatı birlikte ele alıyor. Yüzde 50-50 ortak girişimler ise satılan markaya göre sınıflandırılıyor.
Tahminler, Çinli üreticilerin toplam satışlarının yaklaşık %70’inin iç pazardan geleceğine işaret ediyor. Çin’de binek otomobil satışlarının neredeyse %60’ını, bataryalı elektrikli araçlar ile şarj edilebilir hibritlerden oluşan yeni enerjili araçlar (NEV) oluşturuyor. Yani büyümenin ana motoru açıkçası elektrikli dönüşüm.
Sektör analizleri, BYD ve Geely’nin 2025 itibarıyla satış hacmi açısından dünyanın en büyük ilk 10 otomotiv üreticisi arasına girdiğini gösteriyor. Chery ise özellikle yurtdışı satış performansıyla Çin’in en büyük otomobil ihracatçıları arasında öne çıkıyor.
Çin menşeli araçların ihracatı 2025’te de hız kesmiyor. Uzun yıllar Japon markalarının ağırlıkta olduğu Güneydoğu Asya pazarında, Çinli üreticilerin satışlarının yaklaşık 500 bin adede ulaşması bekleniyor. Avrupa cephesinde ise ithalat vergilerine rağmen, ek gümrük vergisine tabi olmayan şarj edilebilir hibrit modellerin etkisiyle satışların 2,3 milyon adet seviyesine çıkacağı öngörülüyor.
Gelişmekte olan pazarlarda da tablo benzer. Afrika’da satışların yıllık bazda %32 artarak 230 bin adede, Latin Amerika’da ise %33 artışla 540 bin adede ulaşması bekleniyor. Rakamlar, Çinli markaların artık yalnızca iç pazara değil, küresel sahaya da kalıcı şekilde yerleştiğini gösteriyor.