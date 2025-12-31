Çin, Japonya’nın 20 yıllık üstünlüğüne son veriyor

27 MİLYONLUK SATIŞ BEKLENTİSİ

Otomotiv şirketlerinin kamuya açıkladığı veriler ile S&P Global Mobility tahminlerine dayanan projeksiyonlar, Çinli üreticilerin 2025’te küresel çapta yaklaşık 27 milyon araç satacağını ortaya koyuyor. Japon üreticilerde ise bu rakamın 25 milyonun biraz altında kalması bekleniyor. Hesaplamalar; binek ve ticari araçları kapsıyor, iç pazar satışları ile ihracatı birlikte ele alıyor. Yüzde 50-50 ortak girişimler ise satılan markaya göre sınıflandırılıyor.

Tahminler, Çinli üreticilerin toplam satışlarının yaklaşık %70’inin iç pazardan geleceğine işaret ediyor. Çin’de binek otomobil satışlarının neredeyse %60’ını, bataryalı elektrikli araçlar ile şarj edilebilir hibritlerden oluşan yeni enerjili araçlar (NEV) oluşturuyor. Yani büyümenin ana motoru açıkçası elektrikli dönüşüm.