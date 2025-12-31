Menü Kapat
Nvidia'dan Intel'den 5 milyar dolarlık hisse alıyor

Aralık 31, 2025 13:28
Nvidia’dan Intel’den 5 milyar dolarlık hisse alıyor

Nvidia, Eylül ayında duyurduğu Intel yatırımını tamamladı. FTC onayının ardından şirket, Intel’den 5 milyar dolar değerinde hisse satın aldı. Anlaşma, yalnızca finansal değil, teknolojik iş birliklerini de kapsıyor.

Nvidia, Eylül 2025’te kamuoyuna açıkladığı Intel yatırımını resmen hayata geçirdi. ABD Federal Ticaret Komisyonu’nun (Federal Trade Commission) onayıyla sonuçlanan süreçte Nvidia, Intel’den toplam 5 milyar dolar tutarında hisse aldı. Satış, hisse başına 23,28 dolar fiyatla gerçekleşti.

Nvidia’dan Intel’den 5 milyar dolarlık hisse alıyor

Bu işlem kapsamında Intel, 214,7 milyon adet hisseyi Nvidia’ya devretti. Son yıllarda pazar payı ve piyasa değeri baskı altında kalan Intel için bu nakit girişi, biraz nefes alma anlamına geliyor.

Nvidia’dan Intel’den 5 milyar dolarlık hisse alıyor

FİYAT FARKI DİKKAT ÇEKİYOR

Yatırım ilk açıklandığında belirlenen fiyat, Intel’in o dönemki piyasa değerinin yaklaşık %6 üzerindeydi. Bugün gelinen noktada ise aynı seviye, Intel hisselerinin güncel işlem fiyatının yaklaşık %36 altında kalıyor. Yani tablo değişti ama anlaşmanın önemi değişmedi.

Intel, 2024 ve 2025 boyunca yüksek sermaye harcamaları ve üretim tarafındaki dönüşüm nedeniyle ciddi değer kaybı yaşamıştı. Şirketin piyasa değeri bir ara 83 milyar dolar seviyelerine kadar gerilerken, son dönemde yeniden 170 milyar dolar bandına yükseldi. Nvidia’nın yatırımı da bu toparlanmanın önemli ayaklarından biri olarak görülüyor.

Nvidia’dan Intel’den 5 milyar dolarlık hisse alıyor

SADECE PARA DEĞİL, TEKNOLOJİ DE MASADA

Bu anlaşma salt bir finansal destekten ibaret değil. Nvidia ve Intel, kısa süre önce x86 tabanlı RTX SoC projelerini duyurarak teknolojik iş birliğinin sinyallerini vermişti. Özellikle Intel’in dökümhane tarafında yeniden ivme kazandığı konuşuluyor.

