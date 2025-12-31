Nvidia’dan Intel’den 5 milyar dolarlık hisse alıyor

Kategoriler
Nvidia, Eylül ayında duyurduğu Intel yatırımını tamamladı. FTC onayının ardından şirket, Intel’den 5 milyar dolar değerinde hisse satın aldı. Anlaşma, yalnızca finansal değil, teknolojik iş birliklerini de kapsıyor.
Nvidia, Eylül 2025’te kamuoyuna açıkladığı Intel yatırımını resmen hayata geçirdi. ABD Federal Ticaret Komisyonu’nun (Federal Trade Commission) onayıyla sonuçlanan süreçte Nvidia, Intel’den toplam 5 milyar dolar tutarında hisse aldı. Satış, hisse başına 23,28 dolar fiyatla gerçekleşti.
Bu işlem kapsamında Intel, 214,7 milyon adet hisseyi Nvidia’ya devretti. Son yıllarda pazar payı ve piyasa değeri baskı altında kalan Intel için bu nakit girişi, biraz nefes alma anlamına geliyor.
Yatırım ilk açıklandığında belirlenen fiyat, Intel’in o dönemki piyasa değerinin yaklaşık %6 üzerindeydi. Bugün gelinen noktada ise aynı seviye, Intel hisselerinin güncel işlem fiyatının yaklaşık %36 altında kalıyor. Yani tablo değişti ama anlaşmanın önemi değişmedi.
Intel, 2024 ve 2025 boyunca yüksek sermaye harcamaları ve üretim tarafındaki dönüşüm nedeniyle ciddi değer kaybı yaşamıştı. Şirketin piyasa değeri bir ara 83 milyar dolar seviyelerine kadar gerilerken, son dönemde yeniden 170 milyar dolar bandına yükseldi. Nvidia’nın yatırımı da bu toparlanmanın önemli ayaklarından biri olarak görülüyor.
Bu anlaşma salt bir finansal destekten ibaret değil. Nvidia ve Intel, kısa süre önce x86 tabanlı RTX SoC projelerini duyurarak teknolojik iş birliğinin sinyallerini vermişti. Özellikle Intel’in dökümhane tarafında yeniden ivme kazandığı konuşuluyor.