Nvidia’dan Intel’den 5 milyar dolarlık hisse alıyor

FİYAT FARKI DİKKAT ÇEKİYOR

Yatırım ilk açıklandığında belirlenen fiyat, Intel’in o dönemki piyasa değerinin yaklaşık %6 üzerindeydi. Bugün gelinen noktada ise aynı seviye, Intel hisselerinin güncel işlem fiyatının yaklaşık %36 altında kalıyor. Yani tablo değişti ama anlaşmanın önemi değişmedi.

Intel, 2024 ve 2025 boyunca yüksek sermaye harcamaları ve üretim tarafındaki dönüşüm nedeniyle ciddi değer kaybı yaşamıştı. Şirketin piyasa değeri bir ara 83 milyar dolar seviyelerine kadar gerilerken, son dönemde yeniden 170 milyar dolar bandına yükseldi. Nvidia’nın yatırımı da bu toparlanmanın önemli ayaklarından biri olarak görülüyor.