RAM krizinde geri adım: DDR4 yeniden sahnede

Board Channels tarafından paylaşılan bilgilere göre ASUS, özellikle bütçe dostu sistem toplamak isteyen kullanıcıları hedefliyor. Bu kapsamda AM4 platformunda B550 ve A520 yonga setli anakartlara ağırlık verilmesi planlanıyor. Yaşına rağmen AM4’ün hâlâ güçlü satış rakamlarına ulaşması, bu tercihin en önemli nedenlerinden biri. Nitekim Ryzen 5000 serisi işlemciler, bellek krizi başlamadan önce bile talep görmeye devam ediyordu.