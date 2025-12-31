RAM krizinde geri adım: DDR4 yeniden sahnede

Menü Kapat
Hava Durumu
DDR5 bellek fiyatlarındaki yükseliş ve tedarik sıkıntıları, üreticileri yeniden DDR4’e yöneltti. ASUS, 2026’nın ilk çeyreğinden itibaren DDR4 destekli anakart üretimini artırmaya hazırlanıyor.

 

 

 

 

DDR5 bellek cephesinde yaşanan tedarik sorunları ve yüksek fiyatlar, donanım dünyasında dengeleri değiştirmeye başladı. Sektör kaynaklarına göre ASUS, 2026’nın ilk çeyreğinden itibaren DDR4 tabanlı anakartların üretimini kayda değer biçimde artırmayı planlıyor. Kararın arkasında ise hem maliyet baskısı hem de kullanıcı tarafındaki talep var.

 

Board Channels tarafından paylaşılan bilgilere göre ASUS, özellikle bütçe dostu sistem toplamak isteyen kullanıcıları hedefliyor. Bu kapsamda AM4 platformunda B550 ve A520 yonga setli anakartlara ağırlık verilmesi planlanıyor. Yaşına rağmen AM4’ün hâlâ güçlü satış rakamlarına ulaşması, bu tercihin en önemli nedenlerinden biri. Nitekim Ryzen 5000 serisi işlemciler, bellek krizi başlamadan önce bile talep görmeye devam ediyordu.

INTEL TARAFINDA DDR4 HAMLESİ

Intel cephesinde de benzer bir tablo var. ASUS’un planları arasında DDR4 destekli LGA 1700 anakartların üretimini artırmak yer alıyor. Özellikle B760M ve H610M-G gibi ana akım modellerin e-ticaret kanalları için önceliklendirilmesi öngörülüyor. Fiziksel perakende tarafında ise B760 ve H serisi anakartların mevcut üretim seviyesinin korunması hedefleniyor.

Üretim tarafında fabrikaların, 2026’nın ilk çeyreğinde kapasite ve tedarik zinciri planlamalarını DDR4 odaklı şekilde güncelleyeceği belirtiliyor. Amaç net: Hem çevrimiçi hem de geleneksel satış kanallarında yaşanabilecek stok sıkıntılarını en aza indirmek.

