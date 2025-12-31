Menü Kapat
Bakan Göktaş duyurdu! 2026'da kamuda bin 573 engelli vatandaş daha istihdam edilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kamuda engelli istihdamını tam 15 kat artırarak sayıyı 82 bin 626'ya yükselttiklerini belirterek, "Yeni yılla birlikte EKPSS'den sınava girecek kardeşlerimize güzel bir haber paylaşmak istiyorum, bin 573 yeni istihdamımız daha olacak" dedi.

Bakan Göktaş duyurdu! 2026'da kamuda bin 573 engelli vatandaş daha istihdam edilecek
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yılın son gününde Saray Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek engelli bireylerle bir araya geldi. Ziyaret kapsamında merkezdeki atölyeleri gezen Bakan Göktaş, engelli bireylerin hazırladığı ürünleri inceledi. Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Göktaş, 2026 yılında EKPSS kapsamında kamuda bin 573 engelli vatandaşın istihdam edileceğini duyurdu.

Bakan Göktaş duyurdu! 2026'da kamuda bin 573 engelli vatandaş daha istihdam edilecek

'YENİ YILLA BİRLİKTE EKPSS'DE BİN 573 YENİ İSTİHDAMIMIZ OLACAK'
Yılın son gününde Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde engelli bireylerle bir araya geldiklerini, yeni yıllarını kutladıklarını kaydeden Göktaş, "Onlarla zaman zaman yıl içerisinde de bir araya geliyoruz. Çalışmaları farklı atölyelerde devam ediyor. Bugün de yeni çalışmalarını bizlere sunma imkanı buldular. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekten devrim niteliğinde politikalar hayata geçirdik. Engelli vatandaşlarımızın, engelli bireylerimizin hayatın her alanında daha güçlü var olmaları adına pek çok çalışma hayata geçirdik. En önemli çalışmalarımızdan bir tanesi de Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS). Son 23 yılda kamuda engelli istihdamını tam 15 kat artırarak sayıyı 82 bin 626'ya yükselttik. Yeni yılla birlikte EKPSS'den sınava girecek kardeşlerimize güzel bir haber paylaşmak istiyorum, bin 573 yeni istihdamımız daha olacak. Önümüzdeki günlerde kılavuzumuzu hem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın sitesinde hem de ÖSYM'nin resmi web sayfasında paylaşacağız. Hem engelli bireylerimize hem de ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum. Yeni yılın milletimize, ülkemize, sizlere sağlık, mutluluk, esenlikler getirmesini diliyorum" açıklamalarında bulundu.

Bakan Göktaş duyurdu! Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri hesaplara yatırıldı
