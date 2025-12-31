Menü Kapat
 Dilek Ulusan

Sahne Değil Saha: Sefo, Emircan İğrek ve Giray Altınok mücadele edecek

Golazo Cup, futbol kültürünü eğlence, müzik ve dijital dünyanın enerjisiyle bir araya getiriyor. Atiba Hutchinson, Bruno Alves, Johan Elmander gibi eski yıldız futbolcular, Emircan İğrek, Sefo, Giray Altınok gibi sanat dünyasının popüler isimleri ve yüzlerce yayıncıyı aynı sahada buluşturmaya hazırlanıyor.

Sahne Değil Saha: Sefo, Emircan İğrek ve Giray Altınok mücadele edecek
31.12.2025
31.12.2025
saat ikonu 13:44

Z kuşağının futbolla yeniden bağ kurduğu sosyal bir deneyim alanı olarak konumlanan Golazo Cup, 8-11 Ocak'ta Volkswagen Arena'da yapılacak. Remy Global ve Key People organizasyonuyla gerçekleşecek festival, bu yıl YouTube iş birliğiyle izlenme rekoru hedefliyor. Futbolu yalnızca saha içine sıkıştırmayan, eğlence ve markaları da oyunun parçası haline getiren iddialı bir festival formatıyla geri dönüyor. Eski yıldız futbolcular, sanat dünyasının sevilen isimleri, görkemli konserler ve yüzlerce yayıncının yer alacağı organizasyon, futbol kültürünü yeni nesil bir bakış açısıyla yeniden tanımlamayı hedefliyor.

SEFO, EMİRCAN İĞREK VE GİRAY ALTINOK SAHADA BULUŞUYOR

Futbol kültürüyle eğlenceyi aynı sahada buluşturan Golazo Cup, bu yıl hem spor hem de sanat dünyasından güçlü isimleri bir araya getiriyor. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarıyla hafızalara kazınmış eski yıldız futbolcular; Atiba Hutchinson, Bruno Alves, Filip Holosko, Johan Elmander, Mehmet Aurelio ve Ryan Babel yer alacak. Ayrıca Yağız Sabuncuoğlu, Hasan Kabze Golazo sahasında yeniden futbolseverlerle buluşacak.

Sahne Değil Saha: Sefo, Emircan İğrek ve Giray Altınok mücadele edecek

Organizasyon, yalnızca futbol heyecanıyla sınırlı kalmayacak. Sanat dünyasından Giray Altınok, Emircan İğrek, Lvbel C5, Sefo, Eypio, Danilo Zanna gibi geniş kitlelere hitap eden isimlerin de yer alacağı etkinlik, açılış ve kapanış günlerinde düzenlenecek görkemli konserlerle tam anlamıyla bir görsel şölene ve festival atmosferine dönüşecek.

Golazo Cup, futbolu bir deneyim ekosistemi olarak ele alırken, dijital dünyayı da organizasyonun merkezine koyuyor. Golazo’yu hayata geçiren girişimciler Burak Sağlık ve Haluk Arslantaş, bu yılki organizasyonda YouTube ile önemli bir iş birliğine imza attıklarını duyurdu. Barış Üstündağ ise organizasyonun tüm prodüksiyon tarafında ilk kez denenecek teknolojik yenilikler yapacaklarını söyledi.

Sahne Değil Saha: Sefo, Emircan İğrek ve Giray Altınok mücadele edecek

Sağlık ve Arslantaş, geçtiğimiz yıl organizasyonun anlık 98 bin izleyiciye ulaştığını hatırlatarak, bu yıl 60’ın üzerinde yayıncının katılımıyla YouTube üzerinden anlık 250 bin izleyiciye ulaşarak rekor kırmayı hedeflediklerini ifade etti. Futbolu, müziği, dijital içeriği ve markaları aynı sahada buluşturan Golazo Cup; klasik turnuva anlayışının ötesine geçerek, yeni nesil futbol deneyiminin Türkiye’deki ilk dünyada da üçüncü temsilcisi olarak biliniyor.

