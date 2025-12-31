Menü Kapat
Tesla'nın 4680 batarya hayali suya düştü

Aralık 31, 2025 13:48
Tesla'nın 4680 batarya hayali suya düştü

Tesla’nın büyük beklentilerle yola çıktığı 4680 batarya programı, tedarik zincirinden gelen son hamlelerle ciddi bir darboğaza girdi.

Tesla’nın geleceğin bataryası olarak lanse ettiği 4680 hücreleri, beklenen etkiyi yapmakta zorlanıyor. Bu tabloyu netleştiren son gelişme, Güney Kore merkezli katot malzemesi üreticisi L&F Co’dan geldi. Şirket, Tesla ile yaptığı büyük ölçekli tedarik anlaşmasının değerini yüzde 99’dan fazla düşürdüğünü kamuoyuna duyurdu.

Tesla'nın 4680 batarya hayali suya düştü

Bu hamle, 4680 batarya hücrelerine yönelik talebin neredeyse tamamen ortadan kalktığı şeklinde yorumlanıyor. Açıkçası, kağıt üzerinde hâlâ duran sözleşme, fiiliyatta işlevini yitirmiş durumda.

Tesla'nın 4680 batarya hayali suya düştü

MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA, BİN DOLARA İNDİ

L&F’nin resmi bildirimine göre, 2023 başında yaklaşık 2,9 milyar dolar olarak açıklanan anlaşmanın güncel değeri sadece 7.386 dolar seviyesine çekildi. Sözleşme, yüksek nikel içerikli katot malzemelerinin Tesla’ya tedarik edilmesini kapsıyordu. Bu malzemeler, Elon Musk’ın uzun süre “oyunun kurallarını değiştirecek” dediği 4680 hücreleri için kritik öneme sahipti.

Ancak Musk’ın, batarya maliyetlerini yarıya indireceğini savunduğu bu teknoloji, aradan geçen zamana rağmen beklenen ölçekte hayata geçirilemedi. Kısacası, plan rafa kalktı demek yanlış olmaz.

Tesla'nın 4680 batarya hayali suya düştü

CYBERTRUCK TALEBİ DÜŞTÜ, 4680 İHTİYACI ERİDİ

Bugün Tesla’nın kendi üretimi 4680 hücrelerini kullanan tek seri üretim model, Cybertruck. L&F, anlaşma değerindeki sert düşüşün gerekçesini “tedarik miktarındaki değişiklik” olarak açıkladı. Bu da doğrudan Cybertruck’a olan zayıf taleple bağlantılı.

Giga Texas’ta yıllık 250 bin adet üretim kapasitesi kurulmuş olmasına rağmen, Cybertruck’ın mevcut satış temposu 20–25 bin adet civarında seyrediyor. Stoklar birikmeye başlayınca Tesla, önce indirimli finansman, ardından yüzde 0 faizli kredi kampanyalarına yönelmek zorunda kaldı.

Tesla'nın 4680 batarya hayali suya düştü

4680 PROGRAMI NEDEN TIKANDI?

Beş yıl önce düzenlenen Battery Day etkinliğinde devrimsel bir adım olarak sunulan 4680 hücreleri, ölçeklenebilir üretim aşamasına geçemedi. Özellikle “kuru elektrot” üretim sürecinin tahmin edilenden çok daha karmaşık olduğu ve ciddi verimlilik sorunları yaptığı kulislerde sıkça dile getiriliyor.

Anlaşma değerinin yüzde 99 oranında düşürülmesi ise sektörde fiili bir iptal olarak görülüyor. Bu tablo, Tesla’nın 4680 üretimini büyütmek bir yana, yavaşlattığı ya da tamamen geri çektiği ihtimalini güçlendiriyor.

