Tesla’nın 4680 batarya hayali suya düştü

MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA, BİN DOLARA İNDİ

L&F’nin resmi bildirimine göre, 2023 başında yaklaşık 2,9 milyar dolar olarak açıklanan anlaşmanın güncel değeri sadece 7.386 dolar seviyesine çekildi. Sözleşme, yüksek nikel içerikli katot malzemelerinin Tesla’ya tedarik edilmesini kapsıyordu. Bu malzemeler, Elon Musk’ın uzun süre “oyunun kurallarını değiştirecek” dediği 4680 hücreleri için kritik öneme sahipti.

Ancak Musk’ın, batarya maliyetlerini yarıya indireceğini savunduğu bu teknoloji, aradan geçen zamana rağmen beklenen ölçekte hayata geçirilemedi. Kısacası, plan rafa kalktı demek yanlış olmaz.