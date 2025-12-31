Altında 45 yılın zirvesi: Tarihi kazanç yılı

Piyasa çevrelerine göre bu uzun soluklu yükselişin arkasında birkaç temel unsur var. ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimleri ve devam eden gevşeme beklentileri, artan jeopolitik riskler, merkez bankalarının güçlü altın talebi ve borsa yatırım fonlarında büyüyen altın pozisyonları fiyatları yukarı taşıdı. Son günlerde yaşanan geri çekilmelerin ise daha çok düşük işlem hacmi ve teknik düzeltmelerle ilgili olduğu belirtiliyor.

Öte yandan, CME Group’un metal vadeli işlemlerinde teminat oranlarını artırması, piyasada sert ama kısa süreli bir ayarlamaya yol açtı. Bazı uzmanlar, bu dalgalanmalara rağmen altının 2026’nın ilk çeyreğinin sonuna doğru 5.000 dolar seviyesini test edebileceğini dile getiriyor.