Altında 45 yılın zirvesi: Tarihi kazanç yılı

Aralık 31, 2025 13:52
Aralık 31, 2025 13:52

Altın, yılın son günlerinde sınırlı geri çekilse de 2025’i son 45 yılı aşkın sürenin en güçlü yıllık performansıyla kapatmaya hazırlanıyor. Değerli metaller cephesinde tablo genel olarak dikkat çekici.

Altın fiyatı, yılın son gününün sabahında hafif bir düşüş gösterse de 2025 genelinde sergilediği performansla tarihe geçmeye hazırlanıyor. Spot altın, yüzde 0,22’lik geri çekilmeyle 4.331,05 dolar seviyesine inse de yıl boyunca yüzde 65’in üzerinde değer kazandı. Bu tablo, jeopolitik gelişmelerin piyasaları sarstığı 1979’dan bu yana görülen en güçlü yıllık yükselişe işaret ediyor.

Altında 45 yılın zirvesi: Tarihi kazanç yılı

Piyasa çevrelerine göre bu uzun soluklu yükselişin arkasında birkaç temel unsur var. ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimleri ve devam eden gevşeme beklentileri, artan jeopolitik riskler, merkez bankalarının güçlü altın talebi ve borsa yatırım fonlarında büyüyen altın pozisyonları fiyatları yukarı taşıdı. Son günlerde yaşanan geri çekilmelerin ise daha çok düşük işlem hacmi ve teknik düzeltmelerle ilgili olduğu belirtiliyor.

Öte yandan, CME Group’un metal vadeli işlemlerinde teminat oranlarını artırması, piyasada sert ama kısa süreli bir ayarlamaya yol açtı. Bazı uzmanlar, bu dalgalanmalara rağmen altının 2026’nın ilk çeyreğinin sonuna doğru 5.000 dolar seviyesini test edebileceğini dile getiriyor.

Altında 45 yılın zirvesi: Tarihi kazanç yılı

GÜMÜŞ, ALTINI AÇIK ARA GERİDE BIRAKTI

Gümüş tarafında ise haftaya sert bir düzeltmeyle girildi. Spot gümüş, pazartesi günü gördüğü 83,62 dolarlık tarihi zirvenin ardından yaklaşık yüzde 4,5 düşüşle 71,44 dolara geriledi. Ancak bu geri çekilme, yıl geneline bakıldığında tabloyu pek değiştirmiyor. Gümüş, 2025 boyunca yüzde 148’in üzerinde değer kazanarak altını açık ara geride bıraktı ve tarihinin en güçlü yıllık performansına doğru ilerliyor.

ABD’de kritik mineral ilan edilmesi, arz kısıtları, düşük stok seviyeleri ve hem sanayi hem de yatırım cephesinden gelen güçlü talep, gümüş fiyatlarını destekleyen başlıca unsurlar arasında yer aldı.

Altında 45 yılın zirvesi: Tarihi kazanç yılı

PLATİN VE PALADYUM DA GÜÇLÜ KAPATIYOR

Değerli metallerde güçlü seyir platin ve paladyumda da kendini gösterdi. Spot platin, pazartesi günü 2.478,50 dolarla rekor kırmasının ardından bu sabah yüzde 9,1 düşüşle 1.986,64 dolara geriledi. Buna rağmen platin, 2025 genelinde yüzde 120’nin üzerinde artışla tarihinin en güçlü kazanç yılını yaşamaya hazırlanıyor.

