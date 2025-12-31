Menü Kapat
PlayStation 6 ve Xbox bekleyenlere kötü haber

Aralık 31, 2025 13:34
Yeni nesil konsollar için geri sayım sürerken, yükselen RAM maliyetleri Sony ve Microsoft’un planlarını zora soktu. Sektör kulislerinde, çıkış takviminin 2028 sonrasına sarkabileceği konuşuluyor.

Yeni yılı hazırlık ve uyum dönemi olarak değerlendirmeyi hedefleyen PlayStation 6 ve Xbox Next cephesinde hesaplar şaştı. Yapay zekâ yatırımlarının hız kazanması, bu kez grafik yongalarından çok bellek tarafını vurdu. DRAM üreticilerinin HBM bellek bantlarına yönelmesi, klasik RAM arzında sıkışmaya yol açtı. Sonuçta, konsol üreticileri de bu dalgadan payını aldı.

GECİKME SİNYALLERİ GÜÇLENİYOR

Mevcut neslin döngüsünü tamamlamasına çok az kala yeni konsollar için takvim daralmıştı. Ancak RAM üretiminde yaşanan bu büyük sıkıntı, üreticileri yeniden plan yapmaya itti. Ürün fiyatlarını artırıp tüketiciyi tedirgin etmek istemeyen şirketler, lansman tarihlerini RAM krizinin gevşemesi beklenen dönemlere kaydırma eğiliminde.

MALİYET BASKISI ARTIYOR

Sektör kaynaklarına göre Sony ve Microsoft, fırlayan RAM fiyatları karşısında çözüm arayışında. Önümüzdeki yıl prototiplerin nihai aşamaya gelmesi ve donanım uyumunun sağlanması bekleniyordu. Ne var ki tahminlerin de ötesine geçen bellek maliyetleri, zaten mevcut nesle kıyasla bir miktar daha pahalı olması beklenen yeni konsolların fiyat dengesini iyice bozdu.

TAKVİM 2028 SONRASINA KAYABİLİR

Kulislerde konuşulan senaryoya göre üreticiler, son çare olarak PlayStation 6 ve Xbox Next’in çıkışını 2028 sonrasına ertelemeyi masada tutuyor. Bu iki yıllık süreçte RAM üretiminin artması ve fiyatların normale dönmesi umut ediliyor.

