PlayStation 6 ve Xbox bekleyenlere kötü haber

MALİYET BASKISI ARTIYOR

Sektör kaynaklarına göre Sony ve Microsoft, fırlayan RAM fiyatları karşısında çözüm arayışında. Önümüzdeki yıl prototiplerin nihai aşamaya gelmesi ve donanım uyumunun sağlanması bekleniyordu. Ne var ki tahminlerin de ötesine geçen bellek maliyetleri, zaten mevcut nesle kıyasla bir miktar daha pahalı olması beklenen yeni konsolların fiyat dengesini iyice bozdu.