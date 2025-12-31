İstanbul Valiliği'nden kar yağışı uyarısı! Saat verildi, ilçe ilçe açıklandı: Kuvvetli geliyor!

İstanbul'da yılın ilk karı akşam saatlerinde düştü. Beklenen kar yağışı kısa süreli de olsa megakentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Bugün hava sıcaklığının büyük bir oranda düşmesinin ardından gözler yine Meteoroloji, AKOM ve İstanbul Valiliği'nden gelecek olan kar yağışı açıklamalarına çevrildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM), megakent için bu gece kar uyarısının ardından bir uyarı da İstanbul Valiliği'nden geldi.

VALİLİK SAAT VERDİ: KAR YAĞIŞI KUVVETLİ GELİYOR

İstanbul’da akşam saatlerinden sonra bazı ilçelerde kuvvetli kar yağışı görüleceğini bildiren İstanbul Valiliği, kar yağışının sabaha karşı yoğunluğunu artırarak öğle saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli şekilde etkili olması beklendiğini aktardı.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞININ ETKİLİ OLACAĞI İLÇELER

Kar yağışının etkili olacağı ilçeleri de sıralayan İstanbul Valiliği, "Kar yağışı özellikle Şile, Beykoz, Ümraniye, Çekmeköy, Sultanbeyli, Sancaktepe, Pendik İlçelerinin yüksek ve kuzey kesimleri, Sarıyer’in Kuzeyi, Arnavutköy ve çevresinde, yerde örtü oluşturacak şekilde etkili olması tahmin edilmektedir" ifadelerini kullandı.

İSTANBULLULARA KRİTİK UYARI

Ayrıca İstanbullulara, meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması hususunda uyarıldı.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi sitesinde İstanbul için yayımlanan 5 günlük hava durumu raporunda; 1 Ocak Perşembe günü kent genelinde kar yağışı görüleceği önümüzdeki günlerde ise parçalı bulutlu ve yağışlı bir havanın hakim olacağı bildirildi.