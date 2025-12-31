BMW, manuel vitesi akıllandırdı

Kategoriler
Yanlış vitese geçmenin ağır faturası tarihe karışabilir. BMW, manuel şanzımanlı otomobillerde sürücü hatalarından kaynaklanan motor hasarlarını önlemeyi hedefleyen yeni bir patentle gündemde.
Otomotiv dünyası hızla elektrikli ve otonom sistemlere yönelirken, manuel vites tutkunları için direksiyon başındaki o “mekanik bağ” hâlâ çok kıymetli. Vites koluna dokunmak, geçişi hissetmek… İşte bu keyif, küçük bir dikkatsizlikle büyük bir masrafa da dönüşebiliyor. Özellikle yüksek hızda yapılan hatalı vites küçültmeler, sürücünün kabusu olabiliyor.
Tam da bu noktada BMW, manuel vitesli otomobiller için dikkat çekici bir adım attı. Alman üretici, sürücü hatalarından doğan ciddi motor hasarlarını önlemeye yönelik yeni bir şanzıman kilitleme sistemi için patent aldı. Belgeler, markanın manuel vitesi terk etmek yerine onu “akıllandırmayı” tercih ettiğini gösteriyor.
Otomobil dünyasında “money shift” olarak bilinen, yani yanlış vitese geçiş sonucu motoru ciddi hasara sürükleyen bu pahalı hataya karşı geliştirilen sistem, işi yazılımla sınırlı tutmuyor. BMW’nin patentinde öne çıkan nokta, riskli vites geçişlerinin fiziksel olarak engellenmesi.
Geliştirilen mekanizma; aracın mevcut vitesini, motorun anlık devir sayısını (krank mili hızı) ve otomobilin hızını sensörler aracılığıyla sürekli izliyor. Sürücü, motor veya şanzıman için tehlikeli bir vites seçtiğinde sistem bunu milisaniyeler içinde hesaplıyor. Sonuç riskliyse, o geçişe izin verilmiyor. Mantık olarak geri vites kilidine benziyor ama bu kez koruma, anlık verilerle tüm viteslere yayılıyor.
BMW, rakipleri Audi ve Mercedes’in aksine manuel vites seçeneğini hâlâ yaşatan sayılı markalardan biri. Markanın portföyünde Z4 (üretimi yakında sona erecek), M2, M3 ve M4 gibi modeller, manuel vitesin son kaleleri olarak öne çıkıyor.