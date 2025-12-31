BMW, manuel vitesi akıllandırdı

Tam da bu noktada BMW, manuel vitesli otomobiller için dikkat çekici bir adım attı. Alman üretici, sürücü hatalarından doğan ciddi motor hasarlarını önlemeye yönelik yeni bir şanzıman kilitleme sistemi için patent aldı. Belgeler, markanın manuel vitesi terk etmek yerine onu “akıllandırmayı” tercih ettiğini gösteriyor.

Otomobil dünyasında “money shift” olarak bilinen, yani yanlış vitese geçiş sonucu motoru ciddi hasara sürükleyen bu pahalı hataya karşı geliştirilen sistem, işi yazılımla sınırlı tutmuyor. BMW’nin patentinde öne çıkan nokta, riskli vites geçişlerinin fiziksel olarak engellenmesi.