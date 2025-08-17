Menü Kapat
Ekonomi
Hız sınırları değişiyor! Son tarih belli oldu

Türkiye'de alınan trafik cezalarının başlıca sebeplerinden biri olan hız sınırı aşımı konusunda yeni önlemler alınmaya devam ediyor. Türkiye'de hız sınırları yerleşim yeri içi, yerleşim yeri dışı ve otoyollarda olmak üzere kategorilere ayrılmış durumda. Yeni yollarda geçtiğimiz yıllarda hız sınırları artırılmıştı ancak son dönemde artan radar şikayetleri nedeniyle konu yeniden gündeme geldi. İşte detaylar...

Hız sınırları değişiyor! Son tarih belli oldu
Türkiye'deki yollarda gelişme devam ediyor. Kaliteli seyahatler için yapılan yollarda hız sınırları geçtiğimiz yıllarda artırılmıştı. Ancak son dönemde şikayetleri artmaya başladı ve hangi yolda kaç kilometre hızla gidilmesi gerektiği, nerelerin meskun mahal olduğu, işaretlerinin doğru limitleri göstermediğine dair bildirimler gerçekleşti.

Hız sınırları değişiyor! Son tarih belli oldu

Bölünmüş yollarda hız limiti 110, toleransıyla birlikte 121 kilometreyken birden meskun mahale giriş yapıldığı için hız sınırı 70 kilometreye düşüyor ve 121 kilometre hızdan 70'e anında düşmek mümkün olmadığı için bazı noktalarda radar cezaları sürücülere tebliğ ediliyordu.

Hız sınırları değişiyor! Son tarih belli oldu

Günümüz şartlarına göre dizayn edilmiş akıllı bulunmasına rağmen bazı noktalarda hız sınırları düşük kalıyor ve trafiğin de oluşmasına neden oluyor. Araçlardaki gelişim ve yakıt tasarrufu için gereken hızları yakalamak zorlaşıyor.

Hız sınırları değişiyor! Son tarih belli oldu

İSTANBUL'DA ŞEHİR İÇİ HIZ SINIRI NE KADAR?

İstanbul'da 3 şeritli E-5 yolunda hız sınırı 80 kilometre olarak uygulanıyor ve bu durum sık aralıklarla konulmuş kameralar tarafından denetleniyor. Gerekli hallerde hız sınırı aşımından dolayı cezai işlemler uygulanabiliyor. Bu hız sınırıyla İstanbul'da E-5'te trafiğin olmadığı zamanlarda seyahat etmek zaman kaybına neden oluyor.

Hız sınırları değişiyor! Son tarih belli oldu

HIZ SINIRLARI GÜNCEL DURUMU

Türkiye'de hız sınırları yerleşim yeri içi, yerleşim yeri dışı ve otoyollarda olmak üzere kategorilere ayrılmış durumda. Azami hız sınırının üzerine yüzde 10 tolerans veriliyor. Örnek vermek gerekirse Yap-İşlet-Devret modeliyle işletilen otoyollarda otomobiller için yasal hız sınırı 140 kilometre/saat. Ancak bunun üzerine yüzde 10 tolerans konulduğunda hız sınırı 154 kilometreye çıkıyor. Böylece radar ya da karayolu üzerindeki kameralar tarafından yapılan tespitlerde 154 kilometre/saate kadar hız cezası uygulanmıyor.

Hız sınırları değişiyor! Son tarih belli oldu

Araç tipine göre hız sınırları da farklılık gösteriyor. En yüksek hız sınırı otomobillere tanınırken minibüs, otobüs, kamyonet, panelvan, kamyon, çekici, motosiklet, traktör, iş makinesi gibi araçlar için ayrı ayrı hız limitleri bulunuyor.

Hız sınırları değişiyor! Son tarih belli oldu

UYGULAMALAR GÜNCEL SINIRLARI GÖSTERİYOR

Hız sınırlarından emin olmadığınız zaman navigasyon uygulamaları üzerinden bulunduğunuz yoldaki hız sınırını kontrol edebilir ve cezayla karşılaşmamak için uygun süratlerde seyahat edebilirsiniz.

HIZ SINIRLARI DEĞİŞİR Mİ?

Hız sınırlarının bazı noktalarda yükseltilmesine ilişkin karar alınacak. Yolun yapısı, trafik yoğunluğu, yaya hareketliliği gibi hususlar dikkate alınarak uygun görülen kesimlerde işaretlemelerle düşürülen hız sınırları yeniden düzenlenecek. Hiç kullanılmayan, ıssız yerlere konulan yaya geçitleri nedeniyle düşürülen hız sınırları değerlendirilecek.

Hız sınırları değişiyor! Son tarih belli oldu

SON TARİH 31 ARALIK

Yapılacak çalışmalar İçişleri Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda, Adalet, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Milli Eğitim, Sağlık, Tarım ve Orman bakanlıkları ile belediyeler başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarca yürütülecek, birinci öncelikli olarak belirlenen yollarda 1 Eylül'e, diğer yollarda ise 31 Aralık'a kadar sonuçlandırılacak.

