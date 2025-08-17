Güncel altın fiyatları ve döviz kurları ne kadar? İşte 17 Ağustos piyasadan ilk rakamlar

Finans piyasalarında altın ve döviz hareketliliği devam ediyor. 17 Ağustos 2025 Pazar sabahında yatırımcıların gündeminde gram altın, çeyrek altın ve dolar kurundaki ilk fiyatlamalar var. Sabah saatlerinde gelen veriler, piyasaların genel eğilimini anlamak açısından önem taşıyor. Güvenli liman olarak değerlendirilen altına olan talep son günlerde fiyatlara paralel olarak düşerken ve dolar, euro ve sterlin gibi gözde para birimleri de yatırımcıların radarında kalmaya devam ediyor.
Peki 17 Ağustos sabahı itibarıyla gram altın, çeyrek altın ve dolar kuru hangi seviyelerden işlem görüyor? İşte piyasanın sabah saatlerinde verdiği ilk rakamlar...
Alış: 4.410,52 TL
Satış: 4.413,91 TL
Alış: 7.177,00 TL
Satış: 7.233,00 TL
Alış: 14.354,00 TL
Satış: 14.466,00 TL
Alış: 28.620,00 TL
Satış: 28.800,00 TL
Alış: 3.335,74 dolar
Satış: 3.336,30 dolar
Dolar: Alış: 40,7865 TL, Satış: 40,9411 TL
Euro: Alış: 47,7453 TL, Satış: 47,9675 TL
Sterlin: Alış: 55,3103 TL, Satış: 55,5803 TL