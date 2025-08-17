Güncel altın fiyatları ve döviz kurları ne kadar? İşte 17 Ağustos piyasadan ilk rakamlar

Finans piyasalarında altın ve döviz hareketliliği devam ediyor. 17 Ağustos 2025 Pazar sabahında yatırımcıların gündeminde gram altın, çeyrek altın ve dolar kurundaki ilk fiyatlamalar var. Sabah saatlerinde gelen veriler, piyasaların genel eğilimini anlamak açısından önem taşıyor. Güvenli liman olarak değerlendirilen altına olan talep son günlerde fiyatlara paralel olarak düşerken ve dolar, euro ve sterlin gibi gözde para birimleri de yatırımcıların radarında kalmaya devam ediyor.

ALTINDA SON DURUM NE?

Peki 17 Ağustos sabahı itibarıyla gram altın, çeyrek altın ve dolar kuru hangi seviyelerden işlem görüyor? İşte piyasanın sabah saatlerinde verdiği ilk rakamlar...

17 AĞUSTOS 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış: 4.410,52 TL

Satış: 4.413,91 TL

17 AĞUSTOS 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış: 7.177,00 TL

Satış: 7.233,00 TL

17 AĞUSTOS 2025 YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış: 14.354,00 TL

Satış: 14.466,00 TL

17 AĞUSTOS 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış: 28.620,00 TL

Satış: 28.800,00 TL

17 AĞUSTOS 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 3.335,74 dolar

Satış: 3.336,30 dolar

17 AĞUSTOS 2025 PAZARTESİ DÖVİZ KURLARI

Dolar: Alış: 40,7865 TL, Satış: 40,9411 TL

Euro: Alış: 47,7453 TL, Satış: 47,9675 TL

Sterlin: Alış: 55,3103 TL, Satış: 55,5803 TL