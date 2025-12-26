Liverpool'dan Diogo Jota'nın ailesine anlamlı davet

Diogo Jota'nın 2025 Temmuz'undaki kazasından bu yana, İngiltere'deki eski takımları Liverpool ile Wolverhampton ilk kez mücadele edecek. Kırmızı beyazlıların yönetimi, Diogo Jota özelindeki anlamlı maç için Portekizli oyuncunun ailesini Anfield Road'a davet etti. Diogo Jota'nın çocukları Dinis ve Duarte, maç öncesinde oyuncularla birlikte sahaya çıkacak.

DIOGO JOTA İÇİN SAYGI DURUŞU OLMUŞTU

Diogo Jota'nın ailesi; Liverpool'un ağustos ayında Bournemouth ile oynadığı sezonun açılış maçında konuk edilmiş ve saygı duruşunun ardından tribünde, 'DJ 20' ve 'AS 30' yazan koreografiler oluşturulmuştu. Ayrıca da dünyaca ünlü Kop tribününde de; 'Rute, Dinis, Duarte, Mafalda. Anfield her zaman sizin eviniz olacak' yazılı pankart açılmış ve kulüp tarafınca da Jota'nın anısına 20 numaralı forma emekliye ayrılmıştı.

DIOGO JOTA İSPANYA'DA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

28 yaşındaki Portekizli futbolcu, temmuz ayında İspanya'nın Zamora şehrinde meydana gelen trafik kazasında kendisi gibi futbolcu olan kardeşi Andre Silva ile birlikte yaşamını yitirmişti.