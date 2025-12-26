Çılgına dönen sürücü önüne ne geldiyse biçti! Korku dolu anlar kamerada

Menü Kapat
Kocaeli'nin Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, maddi hasarlı bir kazanın ardından taraflar birbirine girdi. İddiaya göre, sözlü tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan biri elindeki sopa ile hafif ticari araca saldırmaya başladı. Aldığı darbelerle öfkesi kontrolden çıkan hafif ticari araç sürücüsü, çevredeki vatandaşların dehşet dolu bakışları arasında aracını adeta bir yıkım makinesine dönüştürdü. Geri manevra yaparak önce arkasındaki yolcu otobüsüne ve bir taksiye hızla çarpan sürücü, ardından başka bir otomobile de vurarak maddi hasara yol açtı. Cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıyan görüntülerde, kontrolsüz manevralar yüzünden çevredeki insanlar paniğe kapıldı. Yaşanan kaos sonrası bölgeye gelen emniyet güçleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

