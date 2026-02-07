Erzincan depreminden yeni görüntüler ortaya çıktı

Erzincan'ın Kemah ilçesinde dün saat 14.16'da 4,9 büyüklüğünde deprem oldu. Paniğe neden olan depremde olumsuz bir ihbar olmadığı bildirildi. Depremin merkez üssü olan Kemah'tan yeni görüntüler geldi. Hakbilir Köyü yolunda sarsıntının şiddetiyle yamaçlardan kopan kaya parçalarının hızla yola yuvarlandığı anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay esnasında yoldan herhangi bir araç veya yayanın geçmemesi ise olası bir facianın önüne geçti.